“Habrían llegado a las manos”: Revelan supuesta pelea entre Longton y Mateucci en Tierra Brava

Se supone que el reality de Canal 13 Tierra Brava sería más de humor y entretención. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, las peleas no han estado ausentes entre los participantes producto de la convivencia al interior de la granja en Perú.

En esta ocasión, los protagonistas de un tenso momento que, incluso, casi llega a los golpes, fueron Luis Mateucci y Arturo Longton, según reveló el medio Infama.

[ Sebastián se burló e imitó la forma de hablar de Hans en una conversación Alessia y Raimundo en “Gran Hermano” ]

“Arturo Longton y Luis Mateucci habrían tenido una fuerte discusión, tanto que habrían llegado a las manos...la producción tuvo que separarlos”, publicó la cuenta de Instagram, destacada por lanzar certeros spoiler.

Si bien, Arturo “Leyenda” aún no se ve en pantalla, llevaría varios días al interior del reality de Canal 13, ingreso que se habría concretado junto a la actriz Nicole Block.

Los motivos de la supuesta pelea no se dieron a conocer, aunque se sabe que ambos son de equipos contrarios (Arturo llegó al verda, mientras que Luis es capitán de los rojos) y Longton es amigo de Pamela Díaz, quien también ha tenido varios desencuentros con Mateucci.

Captura Instagram (Tierra Brava) (Rodrigo Mejías)

Round Díaz-Mateucci

Una de las últimas diferencias entre Díaz y el argentino ocurrió en la actividad donde simularon una conferencia de prensa y Pamela le

Todo comenzó cuando los jugadores tuvieron que convertirse en periodistas y “La Fiera” tuvo que responder algunas consultas sobre el vínculo con Jhonatan Mujica y los besos que han protagonizado.

“Nos dimos un beso, estaba muy rico. Me parece muy interesante, me hace muy bien… He disfrutado mucho la estadía acá, hace que lo pase cada vez mejor. Y ese beso que viste es real, no como otros que son medios falsos”, respondió sin pelos en la lengua.

Posteriormente, Pamela lanzó los nombres: “Mateucci y la Chama son unos falsos, no hay ningún tipo de relación entre ellos y todo es un juego para este reality”.

Acto seguido, Miguelito le consultó sobre su proyección con Jhonatan, dijo que “es difícil que afuera tengamos alguna relación, pero vivo el presente, hoy es hoy”.

“Al menos es honesta”, soltó Mateucci.

La respuesta de Pamela

Este comentario llegó hasta los oídos de Pamela, quien claramente le lanzó una respuesta al argentino: “No soy falsa como tú”, le aclaró.

Finalmente, Díaz sacó en la conversación a Daniela Aránguiz, expareja de Luis Mateucci, tras los cuestionamientos a su relación.

“Te estoy diciendo que para mí es real ¿Cuál es el problema? Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada... Daniela Aránguiz ¿Qué pasaría si entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?”, cuestionó Pame.

“No sé, tiene que entrar”, respondió el trasandino.