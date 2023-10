“Yo llevo más de 30 años siendo agredido, marginándome...”: Claudio Reyes se sinceró sobre su actual situación laboral

Claudio Reyes estuvo como uno de los invitados en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”, en donde repasó su actual carrera en televisión y se sinceró sobre la falta de ofertas laborales que ha tenido este último tiempo.

Todo habría comenzado cuando Ignacio Gutiérrez le consultó al humorista sobre sus recientes declaraciones a Belén Mora, a quien tildó de “activista de izquierda”, esto tras la agresión que sufrió en plena la vía pública.

Ahora, el actor se refirió a esta situación en particular asegurando que: “Lo primero que dije es que no me parecía (el video de Belén) porque agredir a alguien… Yo llevo más de 30 años siendo agredido, marginándome, no me dan pega por ser un facho de...”, dio como ejemplo, dando a entender que él igual ha sido víctima del sistema.

Eso sí, aclaró que el nunca ha sido insultado en la calle, pero si lo han “dejado sin pega... 23 veces”, reveló.

“Yo siempre he manifestado mi postura política, desde mi familia... Como llevo tantos años en esta carrera, 44 años (...) tengo amigos, pocos, pero me van quedando amigos en la televisión y un día uno me agarró y dijo ‘compadre, hay una lista negra en algunos canales de TV... Ya sé que en este no, porque sino no me habrían llamado”, expresó Claudio, en broma.

“Yo me quedé con eso y lo he corroborado porque llevó cuántos años que no me invitan, en cambio a un amigo mio falta que solamente habrá los domingos la misa”, senteció Reyes.