“¿Pero en serio? Qué emoción”: Eva Gómez se encontró a inesperado interés amoroso gracias a un sabroso gesto

Pese a que desde su ingreso al reality de Canal 13, Eva Gómez sinceró que lo suyo estaba muy lejos del romance en su participación en “Tierra Brava”, la española se dejó querer este jueves gracias al romántico gesto de un personaje del espacio de telerrealidad.

Porque si bien la exfigura de CHV ha sido enfática en aclarar que sus jóvenes compañeros de encierro en la casona peruana “no son mi tipo” y “son muy chicos”, porque “busco a alguien más maduro, bueno y sensible”, la hispana vivió anoche un fugaz y agradable coqueteo de parte de un participante inesperado, bastante más cercano a su generación, y quien con un pequeño gesto se robó el corazón de una sorprendida Eva.

La sorpresa de Eva en “Tierra Brava”

“Mira, vamos a construir un horno, un horno de barro para hacer pizzas”, fue el primer diálogo que mantuvo Gómez con Gonzalo, un amigo del capataz, quienes llegaron junto a Matías Vega a la casona para realizar una actividad grupal con todos los participantes.

Tras ese encuentro, el hombre le dedicó unas palabras a Eva, quien quedó sorprendida por el interés que mostró en ella al contarle que sabía de su lesión en la espalda.

“Pero hoy día cómo has amanecido. ¿Vas a poder trabajar con el dolor de espalda? ¿Mucho dolor?”, le preguntó Gonzalo.

En ese momento, la española se mostró más relajada para incluso comentarle que estaba “con mucho dolor, estoy en el cuello y en los hombros súper tensa”.

“Fíjate que yo me enteré de eso ayer, que estabas un poco mal, y te traje un remedio a la peruana. Con esto, esa espaldita va a mejorar. Es para ti”, le dijo Gonzalo, quien atento, llegó al lado de Gómez con un paquete que causó estragos en la hispana.

“¿Pero en serio? Qué emoción. Hace tiempo que no me hacían un regalo. Te pasaste, me lo voy a esconder, no voy a decir nada”, confesó Eva, quien luego de recibir ese romántico gesto, no dudó en comentarlo posteriormente con la Guarén y Jhonatan, quienes le dieron ánimos para perder la vergüenza con Gonzalo.

“Me da plancha, hueona, no sé qué cara poner. Me regaló chocolates”, finalizó la contrariada y a la vez muy contenta Gómez.