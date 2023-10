“Se me complica, no sé si estará dolida”: Mateucci pone en dura sus sentimientos por Daniela Aránguiz

Aún sin conocer del ingreso oficial de Daniela Aránguiz al encierro de “Tierra Brava”, el argentino Luis Mateucci sinceró este jueves sus sentimientos hacia la mediática chilena a poco más de un mes de haber ingresado al reality de Canal 13.

Las revelaciones del transandino llegaron en una distendida conversación con el portal de espectáculos de la estación televisiva ar13.cl, donde si bien reconoció que hasta el día se ha acordado de quien fuera su pareja antes de ingresar al encierro televisado, a estas alturas tiene “sentimientos encontrados” por Aránguiz.

¿Qué pasara con Daniela Aránguiz?

“No te puedo decir lo que debe pensar, porque no sé cómo lo está pasando. No sé. Es muy difícil porque tampoco yo no sé cómo piensa ella”, indicó Mateucci, ante la consulta de lo que piensa la panelista de “Zona de estrellas” de su ingreso al programa.

Y es que la decisión de cortar la breve relación amorosa entre ambos, una vez que el argentino decidió aceptar la propuesta de Canal 13, puso a Mateucci en una disyuntiva de la que aún se siente complicado.

“Se me complica, no te voy a mentir, se me complica. Tengo sentimientos encontrados”, explicó el chico reality, quien aseguró que el punto suspensivo que ambos pusieron a la relación fue en muy buenos términos.

“Ella me dijo, entra, disfruta, después cuando salgamos veamos (...) pero muchas veces tuve dudas de a ver qué pensaría ella”, prosiguió.

“No sé si estará dolida o si estará contenta. Sí sé, por el momento que a lo mejor le duele que yo esté con alguien, porque yo tengo un acercamiento con Chama, entonces sé que le puede molestar. Doler, no sé. Pero yo tampoco sé qué está haciendo ella afuera. No sé si me va a esperar. No sé. Yo también tengo mis dudas de lo que nosotros teníamos”, aclaró Mateucci, poniendo un manto de duda respecto del futuro de la relación con Aránguiz una vez que esté fuera del encierro.

“No sé qué puede hacer ella afuera. Yo también siempre fui partidario de que ella tiene que disfrutar lo que no disfrutó en 20 años, de su soltería. Y a lo mejor por eso tampoco nunca quise ser novio de ella, nunca le dije: ‘Querés (sic) ser mi novia’. Porque yo creo que necesitaba estar soltera, necesitaba disfrutar de la soltería, necesitaba no meterse con nadie”, agregó.

“Claramente lo nuestro también pasó sin que ninguno de los dos lo busque. Entonces, yo notaba que le faltó disfrutar un poco esa soltería. A lo mejor ahora es el momento justo, que yo salí. Porque ella se encontró conmigo y se encontró con la relación. Entonces ahora ella a lo mejor encontró a alguien afuera o por lo menos está disfrutando su soltería. Y como yo también me replanteé muchas cosas acá adentro”, finalizó.