Ahora se fueron a las manos: Pamela Díaz y la Chama protagonizan intensa pelea en “Tierra Brava”

Una descomunal pelea protagonizaron Pamela Díaz y Alexandra Méndez, quienes en el próximo episodio del reality “Tierra Brava”, de Canal 13, dejarán más que inquietos a sus compañeros al agredirse físicamente durante la realización de una actividad deportiva grupal en la casona donde se encuentran encerrados.

La gresca, que se inició luego que la Fiera acusara a la Chama de golpearla durante la actividad, dejó en evidencia la animosidad que hace varios episodios mantienen la mediática chilena y la miss venezolana.

La pelea brava en “Tierra Brava”

En esta oportunidad, y como consigna el adelanto del próximo capítulo del programa de Canal 13, todo ocurrirá en medio de un partido de fútbol donde los jugadores deberán estar dentro de unas pelotas inflables.

Ahí será la venezolana quien salga desde fuera de la cancha, corriendo detrás de varios jugadores del equipo rival, entre ellos, Pamela Díaz, a quien empujará antes de desatar la furia de la chilena.

“¿Por qué me pegas si yo no te pegué? Me pegó en la cara a mí”, señalará Díaz luego de irse encima de la Chama, quien se defenderá asegurando al árbitro del partido (Matías Vega) que nunca golpeó a Pamela.

“¿Quién te pego? ¿Quién te pegó? Mira como ella me pegó en la cara”, acusará Alexandra, quien tras ser detenida por Luis Mateucci para evitar que ambas se agredieran físicamente, insistirá en su inocencia, acusando a Díaz de haberla cacheteado.

“No, yo no voy a aceptar esto. Violencia horrible (...) me pegó en la cara. ¿Qué le pasa? Empujé por el juego, pero no te empujé a ti. Ni te agredí a ti. Estás loca, guey, estás loca”, dirá la venezolana, quien deberá retirarse del lugar para evitar una pelea a golpes, como reveló el adelanto del programa.

Quien seguirá en la dinámica, como se ve en el registro de Canal 13, será Díaz, no sin antes acusar de “mentirosa” a la Chama.

“La hue*** es jugar con la pelota, no, chau (...) me empujaste sin pelota. ¿Ah, no? Si fuiste directo a mí, así que no me digai (sic) que no (...) que no me hue*** que estoy jugando sola. ¿Pa’ qué venir a empujarme hue***?”.