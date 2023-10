“Casi me dio un infarto de pura alegría”: doctora Carolina Herrera recupera su auto robado gracias a un detalle de seguridad

La doctora Carolina Herrera por fin pudo ponerle fin esta semana a unos meses para el olvido junto a su familia, luego de ser informada por Carabineros de la recuperación de su automóvil robado a fines de agosto.

Una gran noticia, cuenta la facultativa médica en lun.com, que de este modo le permitió cerrar un ciclo negativo que incluyó el robo de su casa -en junio-, la muerte de su perro Roco -hace dos semanas-, y un par de episodios sincopales producto del estrés, incluidos además una doble fractura de su mano, y la pérdida de un teléfono celular.

Un doloroso robo

“Estos meses han sido difíciles. El 27 de junio entraron a robar a la casa y se llevaron las llaves de los autos. Lo peor fue que patearon a mi perro Roco en la espalda y él quedó muy mal. Falleció hace dos semanas. Luego se llevaron el auto. Hemos estado acontecidos”, relata la doctora, quien este jueves recién pasado fue sorprendida por Carabineros con el hallazgo de su vehículo.

“Recibí un papelito de Carabineros, que decía: ‘Vehículo recuperado. Retirar en la 43° Comisaría de Peñalolén’. Casi me dio un infarto de pura alegría. La verdad es que yo ya lo había dado por perdido. Como no estaba asegurado me hice la idea que los 15 millones de pesos que cuesta ese auto se habían ido a la basura”, explica Herrera, quien ese mismo día, recuerda, también recuperó su iPhone gracias a un llamado de funcionarios del Hotel Hyatt Place, que encontraron su aparato en el recinto.

De su primera impresión tras recuperar su auto, Herrera sólo tiene palabras de agradecimientos para la labor de los efectivos policiales. “Fueron súper amables. El oficial Carlos Canihuan me contó que lo encontraron botado en una calle de Peñalolén”, contó la doctora, quien explicó que el hallazgo fue posible gracias a un detalle de seguridad que ella y su marido tuvieron con el vehículo.

“Le habían cambiado las patentes, pero como yo se las había grabado en los espejos laterales pudieron rastrear los antecedentes y dar con mi nombre”, dijo.

“Estaba lleno de tierra, pero ¡impecable! Es más, me lo dejaron con triángulos de emergencia, que yo no tenía, y con el estanque de bencina casi lleno. Revisándolo nos dimos cuenta de que tenía adentro unas piezas un poco sueltas. Tal vez pensaron vender alguna de ellas. No sé. Estoy feliz porque apareció”, agregó Herrera, quien reconoce que una confusión de su marido los dejó sin asegurar el automóvil. “En la casa mi marido se encarga de ver los seguros. No sé porqué se confundió y sacó dos seguros para el auto de mi hijo. Nos dimos cuenta cuando robaron el Subaru”, sostuvo la doctora.

“Ahora tengo que ir a la Fiscalía para que lo saquen de la lista de los vehículos con encargo por robo. Además, me tienen que dar un documento para poder sacarle las patentes en el Registro Civil. Le vamos a cambiar el código de la llave, poner cortacorrientes y contratar un seguro. Por mientras, lo lavé y le puse cera”, finalizó.