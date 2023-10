“Me quiero casar mañana”: Lady Ganga recordó junto a Nicolás Copano su historia de amor en “La divina comida”

María José Castro, más conocida como “Lady Ganga”, fue una de las cuatro comensales que participó este sábado de un nuevo episodio del programa “La divina comida”, de Chilevisión, donde recordó junto a su pareja, Nicolás Copano, detalles de su relación amorosa de 17 años y la demora del periodista en proponerle matrimonio.

Fue en la cena organizada en su hogar donde la actual figura de TVN llegó a la mesa de sus invitados, Luka Tudor, Alejandra Mustakis y Diego Ibáñez, junto al comunicador, quien no perdió la oportunidad de aparecer en pantalla para sincerar sus sentimientos hacia su pareja.

Una boda en “La divina comida”

En ese contexto, ambos recordaron cómo se conocieron y decidieron ser pareja. Una relación de casi dos décadas, en la que el periodista reconoció estar muy entusiasmado por rubricarla con una boda.

“¿Han pasado una buena noche con la mujer más bella del país?”, fue la primera consulta de Copano a los invitados, instancia que aprovechó Tudor para conocer detalles del inicio de su relación con María José.

“Me puse a tiritar y me puse a llorar”: María José Castro contó detalles de la propuesta matrimonial de Nicolás Copano

Ahí fue cuando ambos recordaron que gracias a un concurso radial (en la Rock&Pop) iniciaron su relación, la cual perdura hasta el día de hoy, y que el año pasado tuvo un gran hito cuando el periodista le propuso matrimonio a Castro.

“La verdad, yo me quiero casar mañana. Ya no aguanto más”, reconoció Copano, quien rubricó su relato con un beso a Lady Ganga, quien posteriormente no dudó en relajar el ambiente con un irónico “si poh, harto te demoraste”, que el periodista asumió con un sincero “es verdad, es verdad”.

