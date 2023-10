“No le dieron el protagonismo que ella quería”: Participantes de “Gran Hermano” reaccionaron al enojo de Pincoya

Siguen los momentos tensos dentro de la casa de “Gran Hermano”, y esta vez tuvo como protagonista a Jennifer Galvarini, más conocida como la “Pincoya sin glamour”, quien realizó un fuerte descargo en contra de sus compañeros y compañeras de encierro.

Todo comenzó mientras Diana Bolocco y Julio César Rodríguez hicieron un contacto en directo con la casa, en donde la oriunda de Chiloé reclamó porque supuestamente no la habían dejado participar en la dinámica de “Radio Gran Hermano”, asegurando que escogieron a las personas que hablaban bien.

Asimismo, estaba molesta porque durante la prueba del presupuesto semanal tuvo un accidente, donde se resbaló al momento de entrar a la piscina y provocó una lesión en su pie. En este contexto, es donde afirmó que ninguno de sus compañeros le prestó auxilio.

“No me interrumpas Julio César”, señaló mientras que los animadores intentaban calmar la situación.

“Estoy privá (molesta), no me corten. Yo le dije a ustedes que lo iba a decir públicamente, estoy enojada y molesta, muy molesta con el juego que hicieron, con la gente de acá en la casa”, manifestó.

“Me fui al confesionario y no me abrieron la puerta. La primera atención la hice yo, no pararon el juego, nadie fue capaz, estoy enojada, indignada. Me retiro porque estoy con dolor que la gente lo sepa también. Acá no es pura risa ni pura buena onda”, afirmó la chilota.

“Ya me atendí, yo me atendí sola, cagá del dolor. Nadie me auxilió, eso no está bien. Me dejaron a la buena de Dios, tenía un corte… cuando vino el médico para qué quería que me revise. Ahora estoy adolorida, me voy a ir a acostar”, comentó tras pararse de la sala principal.

Posteriormente, Jennifer decidió no seguir en el contacto en vivo y mientras le gritaba a sus compañeros, se retiró del lugar.

Las reacciones de sus compañeros

Tras este momento de furia de Galvarini, Jorge Aldoney atinó a pedirle disculpas a los animadores por la actitud de su compañera.

En ese momento, Constanza y Scarlette también dieron sus impresiones, asegurando que “están chatas” de los espectáculos de Pincoya.

“Que feo que aparezcan los animadores para tirarles toda la mierda”, dijo Skarcita, a lo que Cony añadió que “espera el en vivo para pegarse el show”.

“Estamos como unos simios locos (...) hasta ‘Gran Hermano’ se enojó porque le estaba faltando el respeto a la actividad, si todos tenemos que participar”, comentó la influencer.

Por su parte, Cony comentó que la molestia de Jennifer fue porque “no le dieron el protagonismo que ella quería”.

Finalmente, Francisco salió en su defensa, argumentando que “ella tiene su carácter y hay que dejarla”.