Ernesto Belloni realizó ‘mea culpa’ por el humor usado en Morandé con Compañía

Ernesto Belloni, conocido humorista chileno, realizó un profundo “mea culpa” con respecto al tipo de humor que solía presentar en el popular programa “Morandé con Compañía”. En un reciente episodio de su programa “El purgatorio”, Belloni compartió sus reflexiones sobre su pasado en el mundo del entretenimiento.

“Con el tema de las mujeres, antes de que pasara todo esto del ‘octubrismo’ y la revolución, había planteado la necesidad de que no quería que el humor pasara por las mujeres”, partió admitiendo el comediante.

Belloni reconoció que sus propios hijos le habían advertido sobre las críticas que recibía por su estilo humorístico. “Mis hijos me decían ‘papá, te están criticando, porque eso de tocar a las mujeres, que salgan en ropa interior, no es bueno’. Empecé a revisar archivos y la verdad es que me pareció y paré la situación”, relató.

El humorista, conocido por su papel como “Che Copete” compartió que, en ese momento, su jefe en “Morandé con Compañía” le había sugerido que no prestara atención a las críticas en las redes sociales, afirmando que el público del programa quería ver a mujeres en ciertas situaciones.

“Por ahí el jefe me dijo ‘no, en el programa la gente quiere ver mujeres…’. Me decía ‘no le hagas caso a las redes sociales’”, añadió.

Sin embargo, el comediante optó por escuchar a sus hijos y reconsiderar su enfoque humorístico. “Yo paré e hice otros papeles”, indicó.

“Cuando vino el estallido social, obviamente hubo un cambio súper importante de mentalidad y de la gente”, sostuvo, añadiendo que este cambio también impactó en su forma de abordar el humor. “Empecé a encontrar razón, a pesar de que era ‘aceptado’ para los años en que lo hacíamos... pero después fue como ‘tenían razón los cabros míos y las redes sociales’”, concluyó Belloni.

Revisa el momento aquí.