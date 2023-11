“Es imposible”: Chama desmiente que se haya puesto de acuerdo con Luis Mateucci para ganar prueba en Tierra Brava

Un polémico triunfo en la prueba individual del equipo rojo puso anoche a Chama nuevamente en la mira del reality “Tierra Brava”, luego que la venezolana se impusiera a Luis Mateucci en una competencia en la que además Camila Arismendi se sumó a Shirley como la segunda nominada a eliminación.

Si bien Alexandra Méndez fue la que más duró en la prueba de resistencia física realizada este martes en el programa de Canal 13, y que consistía en mantenerse agarrada de un tronco para evitar caer al agua, sus diálogos con Mateucci -otro de los participantes de la prueba- llevaron a que la coanimadora del reality, Karla Constant, le preguntara si había existido algún tipo de acuerdo para que el argentino se lanzara al agua una vez que ambos quedaron solos en la competencia.

La defensa de Chama en Tierra Brava

“Es imposible que me gane en estado zen. No tiene mi concentración ni mi paciencia”, se defendió la venezolana, quien recibió el inmediato apoyo del chico reality.

“Primero, soy caballero y me gusta que (Chama) tenga los privilegios. Segundo, yo estoy atrincherado en mi cama, estoy bien donde estoy, no quiero pasar al otro lado, no quiero privilegios”, afirmó Luis, quien pese a sus argumentos no logró evitar que su compañera de encierro le indicara que “igual te gané”.

Si la competencia ungió como vencedora a Alexandra, también sentenció la nominación de Cami, quien no pudo con su fobia al agua para dejarse caer del tronco apenas inició la prueba.

“Yo pensé que iba a poder hacerlo, pero me dio pánico”, se defendió la chilena. “Vi el agua y no pude. Quedé horrible anímicamente, tengo mucha vergüenza”, lamentó Camila, quien fue inmediatamente consolada por sus compañeros de haberse sumado a Shirley entre las nominadas de esta semana en Tierra Brava.

