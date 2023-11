“¿Nuevas amiguis?”: Kenita agradeció mensaje buena onda de Paula Pavic y explicó los motivos de su ausencia en “Sígueme”

María Eugenia “Kenita” Larraín explicó ayer los motivos de su prolongada ausencia del programa “Sígueme”, y en su aclaración del tema, aprovechó de reconocer a sus compañeros del espacio de TV+ su acercamiento con Paula Pavic, la última esposa de Marcelo Ríos.

Un mensaje que le escribió la exesposa de Ríos, el primer marido de Kenita, fue el gesto que este martes valoró la numeróloga en un contacto telefónico con el programa “Sígueme”, donde aparte de explicar que estos días se encuentra en Miami en una especie de vacaciones junto a su familia (“por motivos de trabajo de mi marido”), no escatimó en elogiar el gesto de Pavic.

La reacción de Kenita Larraín

“Se los había prometido antes de la pausa comercial, revisábamos las declaraciones de Paula Pavic, buena onda hacia Kenita, le mandó un DM, que Kenita nunca vio, tuvimos que intervenir para que esta amistad no fracasara”, anticipó Julia Vial, a quien Kenita le detalló su buena relación con Paula.

“Hola, desde aquí, en Estados Unidos, quiero mandar un gran saludo a todos mis compañeros del ‘Sígueme’. Espero que estén muy bien, y además aprovecho esta oportunidad para agradecerle a Paula Pavic por su lindo mensajito, por Instagram. Me encanta que cada vez más personas estén en este camino del autoconocimiento. Así que este besito es para todos ustedes”, señaló María Eugenia en un video previo a su contacto telefónico que se mostró en el programa de espectáculos.

“Un lugar donde debía estar”: Kenita reveló detalles desconocidos de su llegada a “Sígueme” y reencuentro con Daniella Campos

“Estoy contenta en Estados Unidos, en realidad es por motivos de trabajo, de mi marido, pero aquí estamos con mis hijas acompañándolo”, señaló Kenita.

“Le agradezco, muy linda ella. Le contesté el mensaje, lo que pasa es que yo no sabía, y ahí me di cuenta que tenía varios mensajes sin contestar. Por supuesto que le agradecí su mensaje porque encuentro muy noble de su parte escribirme”, inició Larraín.

“Su mensaje fue algo parecido a lo que mandó en el video al programa, que ella había sentido como una muy linda energía de escribirme, algo así. Y yo se lo agradezco, porque que lindo, porque esto es de hace como 20 años o más. ¿Se acuerdan como que las mujeres eran muy rivales entre ellas? Sobre todo cuando había una pareja en común, en este caso un marido, y entonces me encanta eso de que los tiempos han cambiado. Siento que estamos más unidas, nos cuidamos más entre nosotras, y esto habla de eso mismo, de esa linda energía”, explicó la numeróloga, quien expuso a sus compañeras que la buena relación con Pavic se construyó luego de haber hablado en muy buenos términos de ella cuando se tocó en el programa el tema de su separación de Ríos y el nuevo proyecto de vida que la mujer tomó en Estados Unidos.

“Va a ser necesario que...”: Kenita Larraín hizo tremenda predicción para Jean Philippe Cretton

“Yo ese día la vi y dije que estaba más linda que nunca, que se veía resplandeciente, y que maravilla que ella pudiera estar en ese camino de reconocimiento también, y que yo me ponía contenta por eso. Y a raíz de mis lindas palabras ella me escribió el mensaje”, aclaró.

Respecto de si este primer acercamiento podría propiciar un mayor acercamiento con Pavic, consierando que ambas fueron esposas de Ríos, la mediática optó por la prudencia.

“En realidad yo no siento que tengamos cosas pendientes con ella, para nada. Es distinto al caso de Giuliana (Sotela, la primera esposa de Ríos), donde en algún momento yo me encuentro con ella, en ‘El discípulo del chef’, trabajando juntas, y sí teníamos cosas pendientes porque, claro, en algún momento habíamos interactuado. Eso era diferente, era otro tema que gracias a Dios se resolvió, y hoy tenemos una linda amistad. No sé si voy a ver alguna vez en persona a Paula, pero creo que esto es un primer acercamiento”, concluyó.

“Si hay algo seguro...”: Kenita defiende a Ríos y asegura que ve a “un Marcelo más mesurado” tras reconocer su quiebre con Paula Pavic

Daniella Campos y compartir en “Sígueme” de TV+ con Kenita Larraín: “No quiero que me presionen”