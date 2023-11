“¡Y me trajo flores!”: besos en fiesta de Tierra Brava entre Pamela y Fabio y Guarén con Mateucci, desatan la furia de Jhonatan y Chama

Una jornada de diversión, luego del polémico triunfo del equipo verde sobre el rojo en la prueba grupal, acabó anoche en una desatada fiesta al estilo mexicano en Tierra Brava que dejó a dos grandes damnificados luego de los apasionados besos que se dieron Pamela Díaz con Fabio Agostini, y Guarén con Luis Mateucci.

Esto, porque tanto Jhonatan Mujica como Chama hicieron evidente su molestia con la actitud que tomaron sus intereses amorosos, la Fiera y el argentino, quienes desataron sus pasiones en una regada fiesta que incluyó baile, insinuaciones de alto calibre y bastante alcohol.

Noche de besos en Tierra Brava

El primero en hacer evidente su molestia fue el modelo nacional, quien en medio de la fiesta no soportó que Pamela cediera a la tentación y acabara a los calugazos con el español, pese a que la relación que tuvo en un inicio del programa se acabó cuando la Fiera dio un paso al costado.

“¿Terminamos? ¡Nunca! A ver, una cosa es eso y otra es lo que ella sabe que puede hacer o no”, le confesó el joven a Daniela Castro, quien al ver la evidente cara de molestia de Jhonatan le aclaró que su relación con Díaz ya había acabado.

“Pero, no sé, eso significa que me voy a enojar. ¿Cachai? Pero lo que más me emputece es que él lo disfruta”, señaló.

La molestia de Mujica no fue la única que quebró la tranquilidad de una jornada festiva en la casona peruana, sino que se trasladó a la propia vivienda luego que Chama se enterara, por el propio Fabio, que Mateucci acabó a los besos y muy acaramelado con Guarén.

“¡Y me trajo flores!”, soltó la venezolana apenas vio entrar a la pieza al argentino, quien le aseguró no haber hecho nada en la fiesta, algo que Fabio desmintió al tratarlo de “mentiroso” y asegurar que se había pasado toda la fiesta junto a Guarén. “Estuviste muy cerquita con ella”, le dijo el hispano en parte del adelanto del próximo episodio del reality de Canal 13.

Tras corroborar que los dichos del español eran más ciertos que la versión dada por su interés amoroso, Chama no aguantó el desliz y comparó a Mateucci con su última pareja amorosa.

“Mira, me estoy muriendo de miedo. Yo tengo experiencia con eso de flores. Por eso, yo le dije que no me traigan flores ni me regalen flores, porque mi ex me regalaba flores cuando se portaba muy mal”, afirmó.

Sus dichos obviamente con cayeron bien en el argentino, quien tomó una posición a la defensiva para defenderse de las acusaciones, lo cual acabó con la pareja durmiendo en camas separadas, y la venezolana tapada entre sus sábanas para disimular sus incontenibles lágrimas.