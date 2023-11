Alison Mandel reveló insólita propuesta que recibió de una plataforma de contenido para adultos: “Raro que alguien te lo proponga”

Una insólita propuesta fue la que recibió hace algunas semanas la comediante Alison Mandel, quien detalló este viernes en un medio de circulación nacional que una ejecutiva de la plataforma de contenido para adultos “OnlyFans” le escribió un mail para que se dedicara a la venta de fotografías y videos eróticas en dicho sitio web.

Según contó la standupera en lun.com, parte del correo electrónico que recibió desde la casilla de una desconocida “Karen, ejecutiva de relaciones de OnlyFans”, le indicaba que esta sería “una oportunidad para aumentar tus ingresos”, considerando que la mediática sería “un activo para nuestra plataforma. Actualmente estamos buscando perfiles en el mundo de comediantes”.

La reacción de Alison Mandel

“Se notaba que era una especie de estafa. Me pedían datos personales, mi número de teléfono, mi peso, jajajá, si tenía fotos en alta resolución para compartirles, solamente para crear una base de datos y también me pareció raro eso de que se estaban abriendo al rubro de los comediantes, porque no escuché a ninguna de mis colegas decir que le había llegado lo mismo”, aclaró Alison, quien descartó, de momento, dedicarle parte de su tiempo a subir contenido erótico a cualquier plataforma digital.

“Yo no conozco la plataforma, entonces no sé si necesitas un agente de OnlyFans , es raro que alguien te lo proponga, porque yo pienso que así como te abres una cuenta de Instagram, te abres una cuenta de OnlyFans ”, explicó la artista, quien recordó además que este no ha sido el único correo electrónico que le ha propuesto comercializar fotos y videos suyos.

“Me han llegado hartos mails así, pero no, por lo pronto no me siento tentada, me encanta que haya gente que haya hecho fortuna a través de OnlyFans , pero la verdad no es algo que vaya conmigo”, puntualizó.

“Me daría mucha vergüenza sacarme las fotos, jajajá, no sé, todo el proceso de poner la cámara y sacarme fotos medio sugerentes me daría mucha vergüenza, aparte como soy una persona bastante insegura de sí misma cuestionaría las fotos, así que no me veo tentada la verdad por la oferta (...) por ahora, jajajá, no sabemos a futuro. Es que no soy usuaria tampoco de OnlyFans , no me llamaría nunca la atención ver fotos sugerentes de otra persona, me gustan más las fotos no sugerentes, no es mi rubro (...) voy a tener que seguir aquí en el stand up”, finalizó.

