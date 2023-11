Guarén se sincera luego de los besos que se dio con Luis Mateucci : “Como hombre no me gusta... lo encuentro calzonudo”

La fiesta mexicana en Tierra Brava terminó con varios heridos. Una fue Chama, quien se enojó con Luis Mateucci por haberse dados besos con la Guarén.

Esto desencadenó varios sucesos, que terminaron luego con la Chama y Fabio enojados, y con una casi pelea a golpes entre el español y el argentino.

En conversación con Publimetro, la Guarén se refirió a los besos con Mateucci. “Luis es mi amigo, es como la persona con la que peleo y después no peleo, y yo sólo quería molestar un rato. A veces me baja la locura y quiero molestar a ver cómo engancha, de aburrida, no porque realmente me guste Luis”.

“Como hombre no me gusta, es agrandado, por algo también siempre termina con mujeres conflictivas y se queda solo en un reality con esa mujer… lo encuentro calzonudo. Lo hice para ver cómo engancha, porque me gusta pelear con él, y para molestar a la Chama. Y enganchó, se enojó, me dijo que era el tercer plato. Pero sólo lo hice para molestarla a ella y ver cómo engancha a un juego”, agregó la participante.

Por otro lado, la Guarén afirmó que “yo creo que él, en su corazón, también sabía que sólo lo estaba molestando, y no iba a enganchar conmigo. Uno sabe cuando se atrae sexualmente con alguien, y aquí nunca hubo esa química que hay con Mati”.

¿Y Luis qué dijo?

“No pasó nada, era un juego. No es el estilo de chicas mío, yo la veo como una amiga. Pero sí es cierto que yo a veces me aprovecho de eso para ir a una fiesta, para coquetear, porque soy coqueto, entonces me gusta coquetear con las chicas. A la Guarén le hice un poco el jueguito y, como soy argentino, me gusta coquetear, me gusta que piensen que a lo mejor puede pasar algo y después me voy corriendo porque no quiero nada”, explicó el argentino.

Además insistió en que “el beso fue de actividad, no fue un beso beso. Pero cuando nos volvimos para la casa, sí, ella me sacó un par de besos. El otro día se lo dije bien claro que no, que yo no quiero nada con ella. Somos amigos”.

En cuanto a la Chama, Mateucci aseguró que ella le dijo que no se había enojado, pero “es más celosa que todas juntas. Y ahí sí es donde saca un poco las garras”.