“Hay que llegar con la pega hecha”: El secreto de “Coronel” Valverde para triunfar en Olmué

Toda su familia está compuesta por militares y funcionarios policiales, pero él se dedicó al humor. Ese podría ser uno de los motivos para que el comediante Marcelo Valverde lleve por nombre artístico “Coronel”. Sin embargo, el apodo tiene otro origen.

Así lo reveló a Publimetro el standapero que en diciembre cumple 10 años en la comedia y el sábado 20 de enero debuta en uno de los escenarios más importantes de nuestro país: el Festival del Huaso del Olmué.

“Una vez conocí a Cristóbal Briceño de los Ases Falsos y cuando él le contó a su banda que me había conocido, dijeron ‘suena como el enemigo del Zorro. El coronel Marcelo Valverde’, porque tenía muchas erres”.

Tras ello, quedó como su seudónimo de presentación. Además, tenía un motivo familiar.

“Mi abuelita siempre quiso que fuera uniformado. Todos mis primos son militares, carabineros, PDI, entonces dije ‘bueno, me pongo Coronel y paso por arriba de todos y mi abuelita queda orgullosa y no tengo que ser militar”, bromeó durante el lanzamiento de la parrilla de artistas que estarán en la versión número 53 del Patagual.

Amigo de Luis Slimming, quien el año pasado estuvo en Olmué y posiblemente el 2024 debuta en el Festival de Viña de Mar, se refirió a su gran presente profesional.

“Hasta ahora siempre me he mantenido en una zona de confort, entonces este año ha sido de desafíos más hacia afuera como participando en el programa de TVN ‘Como Pedro por su casa’, estuve en el estelar de los (Juegos) Panamericanos, en la Teletón y ahora Olmué”, destacó.

“Coronel” por rutina de Nathalie Nicloux

Respecto a los nervios sobre su rutina y evitar correr riesgos como los que vivió el año pasado Nathalie Nicloux, señaló que la fórmula es probar los chistes con diferentes públicos y escenarios.

“Los que hacemos stand up sabemos que las rutinas se cocinan a fuego lento. Ella tal vez no tuvo tanto tiempo de preparación, no pudo probar su rutina como correspondía y falló la recepción con algunos chistes. La enseñanza es, hay que llegar con la pega hecha lo más posible y llegar acá a matar la rutina”.

“Yo estoy contento, porque llego aquí con la mejor versión de mi rutina actual y eso me deja tranquilo”, sentenció.