“Le dicen ‘mi lord’”: Miguelito reveló que gracias a la popularidad de Fabio Agostini pudieron ingresar a fiesta fuera de “Tierra Brava”

Miguelito y Fabio Agostini protagonizaron una de las polémicas más grandes que se ha vivido dentro de la hacienda de “Tierra Brava”, y es que ambos participantes decidieron fugarse de la casa para asistir a una fiesta electrónica que llevaban a cabo sus vecinos.

“Este cabrón me dijo que no tenía huevos, y me piqué. Dije que lo iba a seguir a ver hasta dónde llega, lo seguí y lo seguí, y al final me encontré en la fiesta (…) Si me echan o no, me voy a acordar toda mi p… vida de este momento”, fueron las palabras del español tras asistir al evento.

Esta canción claramente tuvo consecuencias, por lo que durante esta semana Karla Constant les llamó la atención y les confirmó su sanción: ambos están nominados y serán parte del próximo proceso de eliminación.

“Ustedes cosecharon lo que sembraron y, muy importante, expusieron al equipo. Así que espero que sea la última vez”, los retó la animadora.

Nueva información sobre el carrete

Aunque ya han pasado unos días desde que mostraron las imágenes, Miguelito reveló nueva información sobre cómo lograron ingresar a la fiesta, asegurando que fue todo gracias a la popularidad de Fabio.

“Lo idolatran, le dicen ‘mi lord’”, dijo el comediante sobre el modelo español

“Yo estaba entregado a cualquier cosa que viniera. Estaba tranquilo, no es que me daba lo mismo”, aseguró Miguelito, según consignó La Hora.