Aseguran que esposa de Longton quedó “muy mal, dolida y triste” por su separación: “Esa distancia para Daphne tampoco era tan cómoda”

Tras confirmarse la separación entre Arturo Longton y su esposa, Daphne Bunney, luego de 13 años de matrimonio y otra década de pololeo, en el programa de farándula “Sígueme” aseguraron este lunes que la expareja del participante de Tierra Brava quedó “muy, muy mal, dolida y triste” por lo que ella siente es una ruptura “que esta vez es definitiva”.

En el espacio conducido por Julia Vial fue donde se profundizó más respecto del quiebre entre Longton y Bunney, el cual habría llegado de manera imprevista debido a que la pareja, antes que Arturo ingresara al reality de Canal 13, estaban “bien” y “juntos” en un hogar por fin compartido por ambos.

Ruptura definitiva fuera de Tierra Brava

Esto, porque los panelistas del espacio de TV+ explicaron que en gran parte de su relación matrimonial, la pareja vivió en casas separadas, con Arturo viviendo junto a su madre en Viña del Mar, y Daphne en la suya en el balneario de la Quinta Región.

“13 años de matrimonio y 10 de pololeo. Durante muchos años mantuvieron reserva respecto de su relación, y Longton nunca habló demasiado de Daphne. Al parecer, por lo menos, ahora, hoy día, es definitivo el quiebre de la pareja”, explicaron en el programa, donde incluso se especuló que el momento que habría sentenciado la relación se dio porque “Daphne no aguantó el coqueteo de Arturo con Shilrey” en Tierra Brava.

“No, porque ellos estaban juntos, estaban bien, al momento que Longton entró al reality. Porque el mismo había contado en una entrevista que iban y venían durante muchas oportunidades, que incluso vivían en casas separadas, pero que justo en esta ocasión ellos estaban viviendo juntos”, explicaron.

“Por eso, para ella es tan doloroso el quiebre. Ella está muy muy mal, dolida y triste porque siente que esta vez es definitivo”, afirmaron en el programa de TV+, donde aseguraron que el fin de la relación es casi un hecho, considerando que Daphne fue quien no quiso seguir adelante con la relación luego de la exposición en pantalla de los coqueteos de Arturo y Shirley.

La información la complementó Michael Roldán, quien recordó el paso de Longton como panelista de Gran Hermano para tratar de explicar los motivos del quiebre.

“Daphne acompañaba muchas a Arturo cuando él fue panelista, unos dos meses, de Gran Hermano. Yo los vi juntos muchas veces, una mujer tremendamente dulce, preocupada de absolutamente todo. Ella trabaja en Viña, y él se quedó en un hotel durante su estadía en Gran Hermano. De hecho, cuando no lo acompañaba él la llamaba constantemente para preguntarle cosas desde como me veo en pantalla, está bien o no, o el bronceado que se ve en pantalla, todo”, recordó.

“Ella era un sustento emocional súper importante para él. Además, él dijo que no lo pasó bien en Gran Hermano por los constantes ataques que recibió en redes sociales y ella era una contención importante y se veían muy bien juntos”, agregó.

“Arturo, recuerdo en algún momento, él me contó que su proyección no era quedarse en Chile. Su proyección en el día de mañana, poder irse mañana a vivir a Brasil. Él tiene un tema con Brasil. Y yo le pregunté en un momento qué va a hacer con Daphne, y él estaba muy acostumbrado a esta relación a distancia, de nos amamos pero en casas separadas, porque ellos no vivían juntos. Arturo seguía con su mamá. Tal vez esa distancia para Daphne tampoco era tan cómoda. Me da la sensación que era más cómodo para Arturo que para ella, y a esto se suma lo de Shilrey Arica, que hay un coqueteo más allá de una infidelidad, que hay un coqueteo evidente”, puntualizó.