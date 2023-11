“La cicatriz me va a recordar”: Memo Bunke recupera la movilidad normal de su mano izquierda casi mutilada por una sierra

Totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió a mediados de septiembre, cuando se cortó parte de su mano izquierda con la galletera de una sierra eléctrica mientras trabajaba en los arreglos de un gimnasio, el humorista Memo Bunke reveló que por estos días incluso ha vuelto a tocar normalmente la guitarra en sus últimas presentaciones.

El accidente, ocurrido días previos a las celebraciones de Fiestas Patrias, fue tan grave que el comediante incluso estuvo a punto de perder uno de los dedos de su mano, y ahora, a dos meses del severo incidente, Bunke respira más tranquilo al conseguir estabilizar sus articulaciones gracias a los ejercicios kinésicos a los que se sometió luego de la cirugía que le realizaron en la Posta Central.

“Mi señora me dijo no más construcción y que en la casa sí puedo hacer cosas con mucho cuidado. A ella le dio más miedo que a mí lo que pasó y por lo menos ahora no estoy pensando en volver a trabajar como maestro chasquilla. Pero a lo mejor el próximo año, si lo artístico está malo, tengo que hacer otras cosas. No lo descarto por completo porque además me encanta. Va a ser una alternativa en el último de los casos”, contó el humorista en lun.com.

El exitoso proceso de recuperación, detalla Bunke, incluso le ha permitido retomar otra de sus grandes pasiones vinculadas a sus shows artísticos. El tocar normalmente la guitarra, un compañero que ha estado junto al humorista desde su adolescencia. “Desde la primera vez que toqué guitarra, que fue a mis 13 años, nunca más la solté”, señaló.

“Después de mis presentaciones sí siento un poco de dolor en mi mano izquierda. Aún me tira mucho la piel pero cada día puedo moverla más tranquilo”, sinceró el humorista, quien asume que su accidente estará siempre latente debido a la cicatriz que le dejó el profundo corte en su mano.

“La cicatriz me va a recordar que tengo que tener mucho más cuidado”, dijo Bunke, quien incluso halló en su desgracia un nuevo motivo para hacer reir a la gente.

“En mi reciente show (‘Otra mosca es con guitarra’) cuento con humor el mal año por todas las cosas que pasaron a mí y a mi señora (que sufrió una osteomielitis en su rostro). Por suerte, ella está mucho mejor, de buen ánimo y trabajando jornada completa. Hoy estamos tirando para arriba y sin muchos dramas. Por suerte me están llamando para presentarme en el verano”, finalizó.

