Palta Meléndez regresa a Chile para confesarse en “El purgatorio” y avisa que “me gustaría mucho volver al Festival de Viña”

Con la promesa de provocar este viernes más de alguna sonrisa entre los espectadores del programa “El purgatorio”, el humorista Juan Carlos “Palta” Meléndez anticipó que abordará en el estelar de Canal 13 lo que han sido sus dos años fuera de Chile, luego de decidir radicarse en España, y sus deseos de reactivar su carrera humorística en los grandes escenarios del país, como en el Festival de Viña del Mar.

El comediante nacional, que deberá enfrentarse en el espacio de la señal privada a otro humorista clásico, Ricardo Meruane, con el objetivo de acabar en el paraíso del programa, valoró que su retorno al país se haya dado en el contexto de “un proyecto muy entretenido”, y que este regreso le haya permitido recuperar gran parte de la fama que perdió al radicarse en España.

Las aspiraciones de Palta Meléndez

“Esto es extraordinario. He estado viendo el programa por Internet y es muy entretenido, así que estoy feliz de volver a Chile y hacerlo en un proyecto como ‘El purgatorio’, para que la gente me pueda ver y se vuelva a acordar de mí”, reconoce el artista.

“Estoy hiper feliz de regresar a Chile, a mi tierra, de hablar como chileno, de sentirme en casa y de volver a los escenarios, que es lo que más quiero, porque en España no ha sido fácil hacer humor y sólo he podido realizar shows para las colonias chilenas de allá”, prosigue el humorista, feliz de retomar su categoría de famoso en suelo nacional.

“Ha sido demasiado grato todo lo que he vivido esta semana, porque me he vuelto a sentir famoso. Allá en España soy NN y ya en el aeropuerto ahora me tomé fotos con una buena cantidad de chilenos que habían (...) hace tiempo no me pasaba eso y me gustó mucho”, puntualizó Meléndez, cuyo principal objetivo, aparte de estar en “El purgatorio”, es promocionar su nuevo show del próximo año, y que tiene pensado llamar “Fonosapiens”.

“Mi plan es agendar el 2024 con shows, y voy estar yendo y viniendo entre Chile y España”, contó el Palta, quien espera rubricar sus espectáculos con una eventual presentación en la Quinta Vergara.

“En los cinco festivales (1991, ‘94, ‘97, 2004 y 2007) me fue bien y hoy volvería feliz, me gustaría mucho volver al Festival de Viña, la rompería”, reconoció. “Y ‘Fonosapiens’ es un espectáculo para Viña, pero tengo que rodarlo primero”, finalizó.