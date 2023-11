“¡Show no fue!”: Angélica Sepúlveda desmiente a Pamela Díaz por desconocer el bullying que le hicieron en Tierra Brava

Angélica Sepúlveda insistió este viernes en sus redes sociales en que el trato que le dio Pamela Díaz y otros integrantes del programa “Tierra Brava”, durante su corta estadía en el estelar de Canal 13, estuvo más cerca del bullying que de otra cosa, como justificó La Fiera en diversos medios.

Usando algunos pantallazos de entrevistas dadas por Pamela Díaz en los últimos días, donde la morena asegura que sus peleas con ella sólo fueron “parte de un show” televisivo, la chica reality sureña compartió su versión en dos historias de Instagram.

La defensa de Angélica en Tierra Brava

En ambas, la oriunda de Yungay fue categórica para desmentir que entre ella y Díaz hubiera existido una buena relación en el inicio de su participación en el programa, y menos que fuera una “fan” o “fans” de Díaz, a quien le haya “contado mi vida”.

“¡Show no fue! Las relaciones de convivencia (en el reality) fueron cambiando con el paso de los días, con algunos hubo muy mala energía, y con otros mantuve relaciones cordiales”, partió relatando Angélica, quien enfatizó que lo suyo con Pamela no pasó de “una cordial estadía”, una vez que Díaz estuvo a días de irse del programa.

“En ningún caso a ella ‘le conté toda mi vida’. ¿Asesoría comunicacional? No soy ‘fan’ ni ‘fans’ de ella (...) los días previos a su salida mantuvimos buena onda, porque yo estuve disgustada con Alexandra (Chama). Eso dio paso a una cordial estadía”, sentenció Sepúlveda, quien ya en “Zona de estrellas” había asegurado anoche que “según mi parecer, había una idea de la producción de hacerme reaccionar mal ante las provocaciones de Pamela”.

“Ella se va a aburrir más de mí”: Fabio Agostini aseguró que le hará la vida imposible a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

“Desde el minuto uno que entré, el bullying comenzó de parte de Pamela. Ahora, que la edición muestre lo que les conviene, es otro cuento. A mi parecer, la idea de ellos (productores del reality) era que Pamela me provocara, en todo momento, hasta que yo reaccionara a los golpes, y me expulsaran a mí”, afirmó.

“Con el paso de los días, la buena onda cambia, y con los que te llevabas bien terminas peleando. En todas las actividades que hubo durante los ocho primeros días, Pamela no dejaba momento que no me molestara. Me molestaba, me ninguneaba, se burlaba de mí, me desacreditaba, y de un día para otro, me comenzó a hablar. Tal vez alguien le hizo saber que afuera no estaba quedando bien, y cambió su actitud”, finalizó.

Angélica Sepúlveda desmintió a Pamela Díaz en sus redes sociales. Fuente: Instagram @angelica_shanti.

“Después la agresiva soy yo”: Angélica Sepúlveda se descargó tras observar los conflictos del reality

Se enojó la ‘Pípul’: Pamela Díaz se llena de críticas por bullying a Angélica Sepúlveda

¿Con oferta festivalera? Revelan nuevos detalles de las negociaciones que Canal 13 inició con Pamela Díaz para regresar a Tierra Brava