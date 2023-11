“No voy a cometer la misma equivocación”: Luis Mateucci descartó mantener una relación con Chama en Tierra Brava

Luis Mateucci aseguró que su televisiva relación con Alexandra “Chama” Medina en el encierro de “Tierra Brava” solamente es porque “nos estamos acompañando”.

El argentino, que se ha visto muy cercano a la venezolana desde el inicio del programa de telerrealidad de Canal 13, aclaró en hoyxhoy.cl su posición respecto del romance con Chama a pocos días del ingreso de Daniela Aránguiz, una instancia que marcará a futuro un distanciamiento en la pareja televisiva.

Así lo dejó en evidencia el chico reality, quien en el próximo episodio del reality sincerará a la venezolana lo complicado que está con la situación, algo que dejará algo amargada a Chama.

La postura de Mateucci en Tierra Brava

“No sé si tengo ganas de dar explicaciones de lo que pasó acá con vos, porque en realidad yo soy feliz solo (...) estoy confundido, las cosas como son”, fue parte del diálogo de Mateucci con Chama, que el argentino profundizó en conversación con el medio nacional.

“No voy a cometer la misma equivocación que cometí en otro reality, de salir en pareja. Yo llegué solo y me voy solo, porque no la conozco (a Chama) afuera”, afirmó, enfático, el transandino, quien si bien en los próximos episodios acabará reconciliándose con Aránguiz, según filtraciones entregadas por diversos programas de espectáculos como “Sígueme” o “Zona de estrellas”, no duda en aclarar que lo suyo es competir y disfrutar del encierro más que abrirse a una relación sentimental con la venezolana.

“Sí, me voy a ir con una buena mirada y con todo el cariño que me está dando ella, y que yo también le estoy devolviendo, porque sería muy egoísta de mi parte”, agrega.

“De momento nos estamos acompañando, porque se hace difícil estar solo en este encierro. Yo soy solitario porque yo ya tengo la experiencia de los realities que amigos de acá son muy pocos. Yo, de toda la cantidad de realities en que estuve, tengo dos amigos. Entonces coincidir con una persona que más o menos piensa igual que vos es muy difícil. Y ahí es cuando yo te digo que soy agradecido, porque todos los realities siempre me regalan una persona que puedo conocer y con quien puedo estar comprometido”, puntualizó.

“Es muy cómodo. La verdad es que el reality me ha sentado muy bien y como que no lo veo igual en todos los compañeros. Más allá de que hacía tiempo que no entraba a los realities de este estilo, me he sentido cómodo y me di cuenta que para mí pasó poco tiempo desde el último hasta ahora”, finalizó.