“El juicio público fue desproporcionado”: Paz Bascuñán sigue defendiendo a Nicolás López, quien fue condenado por abuso sexual

La actriz nacional Paz Bascuñán se ganó una ola de críticas después de defender férreamente al director Nicolás López, tras ser acusado de múltiples delitos sexuales. En mayo de 2022, el director terminó siendo condenado a cinco años y un día de cárcel por dos casos de abusos sexuales.

La Corte Suprema se acogió parcialmente a un recurso de nulidad presentado por la defensa de López, y en febrero de este año la condena para el cineasta de “Que pena tu vida” quedó en tres años y un día de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva.

Lee más: No irá a la cárcel: Nicolás López cumplirá condena en libertad vigilada por “error de derecho”

“Fueron gansteriles”

La actriz en conversación con Radio Futuro fue consultada sobre la defensa del director de cine condenado por abuso sexual. “Yo dije lo que pensaba y a mí lo que me calma es que sé quién soy, sé cómo trabajo y eso me da mucha seguridad para dar mi opinión con mucha libertad, porque tengo seguridad en mí”, partió.

Bascuáñ aseguró que “fue un juicio con muchas irregularidades y tuve el sentimiento de no querer perjudicar a nadie, pero dije lo que pensaba. Hay algunas prácticas que a mi juicio fueron gansteriles, en el sentido de la manera de atemorizar a las personas que pensaban distinto, de acallarlas, me parece que el juicio público fue desproporcionado”.

“Esa persona quedó liquidada y a los que dimos nuestra opinión también. Yo nunca he estado a favor y he sido cómplice de un abuso, un maltrato. Soy la primera que levanta el dedo, entonces esa calma que tengo me permite opinar desde una libertad mayor”, agregó la actriz de “Soltera otra vez”.

Lee más: Paz Bascuñán y su defensa a Nicolás López: “Hay que atreverse a decir lo que uno piensa”