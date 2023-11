Bambino respondió: Raimundo Cerda busca peleador para enfrentarse en “Noche de Combos”

El 10 de febrero, actores, cantantes, influencers y exchicos realities se subirán a un ring con guantes de box, protectores bucales y cabezales, para enfrentarse a golpes contra sus pares en el evento “Noche de Combos”.

La jornada, busca replicar “La velada del año”, organizada por el streamer Ibai Llanos, que contó con la presencia de los chilenos Germán Garmendia (quien perdió por KO) y Shelao (venció a Misho).

En esta ocasión, el promotor es el youtuber Dylantero quien convocó a los influencer.

La primera pelea de la noche será entre los streamers Alejandro Silva y César Díaz. Posteriormente, peleará el exMasterChef y Tierra Brava, Max Cabezón, contra el actor Raimundo Alcalde.

El comediante Claudio Michaux, a cargo del streming de Gran Hermano, también se subirá al ring con Sebastián Cubillos, más conocido como “Moai Gr”.

Pero, quien aún no encuentra rival es el exGran Hermano, Raimundo Cerda, puesto que se cayeron dos de sus posibles rivales.

Debido a esto, varios cibernautas propusieron a Fernando Altamirano, más conocido como Bambino y él respondió, aunque proponiendo a otro rival en su defensa.

“Que vaya en mi representación mi compa @lucas_crespo7 a mi me sacan la c t m”, bromeó el ex de Alessia Traverso.

Combates en Noche de Combos