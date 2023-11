“Me cae bien esa versión”: Mon Laferte asegura que si bien “nunca más habrá completa paz” por ser mamá, se siente plena con su hijo Joel

Mon Laferte no cabe más de felicidad y satisfacción luego del lanzamiento de más reciente álbum original “Autopoiética”, un trabajo que llegó en medio de la pandemia y de la mano del más importante hito de su vida: el alumbramiento de su primer hijo, bautizado como Joel.

Precisamente de ese tan anhelado desafío quiso hablar la megaestrella chilena en una entrevista con lun.com, donde este miércoles afirmó que más allá de darse cuenta que “nunca más habrá completa paz” en su vida personal, el nuevo rol que ha tomado en su vida, el de ser madre, la tiene más que plena junto a su esposo y manager, el mexicano Joel Orta.

El nuevo rol de Mon Laferte

Precisamente de su boda, que llegó a posteriori de su alumbramiento, es que Mon aseguró que ella fue el mejor cierre para su proyecto familiar.

“Bueno, yo hice las cosas al revés, primero tuve a la guagua y después me casé, jajajá. Todo este proceso ha sido bello, yo quería ser madre hace muchos años”, confesó.

“No fue tan fácil serlo. Hice mis tratamientos hormonales y todo para poder ser mamá. Antes no quería ser mamá y de repente un día me empezó ahí el bichito de la maternidad. Y bueno, encontré un gran compañero, que es mi mejor amigo. Ha sido lindo”, reveló la artista nacional, quien reconoce que este nuevo rol maternal “ha sido todo un viaje”.

“Ha sido todo un viaje la maternidad. No te enseñan a ser mamá, entonces al principio me estaba volviendo un poco loca, jajajá. De hecho, hay muchas canciones del álbum que hice donde está presente ahí el tema (de ser madre). Me ha gustado ser mamá porque conocí a una nueva versión de mí. Siempre dentro de nosotros existen muchos yo. Muchas mujeres conviven aquí y esta era una que no conocía. La mamá. Y me cae bien esa versión”, enfatizó la cantante, quien si bien reconoce que ya no tendrá más jornadas de descanso propio, asume el desafío de la maternidad con la mayor ilusión posible.

“Esa versión mía es muy loco, como que me doy cuenta que ya nunca más voy a poder descansar. Más que descansar, es paz la palabra. Por más que mi hijo sea cuidado por el papá y esté bien, todo el tiempo mi cabeza está pendiente de algo en relación a él. En que le falta esto, que esto otro, que el pañal, que la comida. Y es así todo el tiempo”, relató.

“Por ahí algunas mujeres mayores me han dicho que eso no se termina. Porque tu hijo va a tener 20, 30 años, y tú vas a seguir pensando si está bien, si no le falta esto o lo otro. Entonces, ya nunca más habrá completa paz. Bueno, pues será así nomás”, finalizó.

