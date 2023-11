“Y ahora, éste”: tremendo troleo de Raquel Argandoña a Jordi Castell por sincerar nueva relación amorosa

Con sorpresa, y sin perder la oportunidad para molestarlo, Raquel Argandoña confrontó anoche a Jordi Castell por revelar su nuevo romance a pocas semanas de haber terminado una relación amorosa con otra persona.

Fue en el inicio del programa “Tal cual”, donde la coanimadora del espacio de TV+ no perdió tiempo para revelar el nuevo estado sentimental de su colega panelista.

El nuevo hombre de Jordi Castell

“Parece que el estado sentimental cambió. Yo me fui a Turquía con una persona, y parece que cuando regresé, ya está con otro”, fue el anuncio de Raquel, quien junto al conductor del espacio, José Miguel Viñuela, hicieron una entrada especial al capítulo de ayer en “Tal cual”.

“Hue***, me están perjudicando”, fue la inmediata respuesta del fotógrafo, quien ni siquiera iniciado el programa captó hacia dónde iría su conversación con la incisiva Argandoña.

“Primero, voy a preguntar qué fue del amoroso. ¿Te acuerdas? Para el cumpleaños de la Pata (Maldonado), yo lo conocí, me encantó, me encariñé con él, un hombre educado, atento, caballero, de buena familia, correcto, buen trabajo, buen futuro, que además te veía muy centrado. Y tú dijiste que por fin había llegado el amor de tú vida, y que estabas absolutamente estabilizado en una relación súper fiel”, lanzó sin anestesia Raquel.

Ciertamente Argandoña se refería al último pololo del fotógrafo, eso antes de su confesión en “Tal cual”.

“Raquel, Argandoña de la Fuente, hay cosas que tienen que ver con procesos, personales. Yo estoy amando intensamente”, respondió Jordi, quien sin explicitar su fracaso amoroso con el otro personaje, se abocó a revelar detalles de su actual pareja, quien llegó a su vida en las últimas semanas.

“Estoy pololeando, estoy feliz con mi pololo. Estoy en una relación, reencontrando un amor que me parece súper valioso. Pero además, he querido tomar el mismo camino tuyo y es no hablar, porque no quiero que mis relaciones sean tema público”, se defendió luego del insistente interrogatorio que le hizo la mediática.

“Voh fuiste a la India a qué. Quiero saber. ¿Estás con él o no estás con él? ¿Pero cómo, peleó con el amoroso? ¿Estás con otro? Yo siempre dije que eras promiscuo, perdona. Pero yo soy como tú mamá. Perdóname que te lo diga, pero yo te veía súper centrado. Tú me dijiste que de aquí no me muevo, porque esto era lo yo andaba buscando. ¿Y ahora con quién estas? ¿Quién es?”, fue el bombardeo que Argandoña le lanzó a Jordi, quien quiso salir del embrollo romántico explicando los motivos de su cambio de pareja.