“Te lo demostraba, más que te lo decía”: Jhonatan se desahoga con Pamela Díaz en Tierra Brava por culpa de una indiscreción de Miguelito

Una tensa conversación es la que se avecina en el próximo episodio de “Tierra Brava” entre Jhonatan y Pamela Díaz, luego que el joven modelo le cuestione a la Fiera el haberle asegurado a Miguelito que nunca le declaró sus sentimientos en el encierro del reality de Canal 13.

El sentido reclamo de Mujica llegará en una íntima conversación que tendrá con la mediática, y en la que le asegurará no entender los motivos de su actitud, según reveló un avance del próximo episodio del reality.

La revelación de Jhonatan en Tierra Brava

“¿Qué está pasando aquí? Yo no estoy entendiendo nada”, le confesará Jhonatan a Pamela luego de preguntarle “¿por qué le dijiste a Miguelito que yo nunca te dije que me gustabas?”.

Eva Gómez se refirió a la polémica confesión de Junior PlayBoy en El Purgatorio: “No corresponde que alguien diga en pantalla…”

“¿Cuándo me lo dijiste? Ah, ya, ese día que estábamos en la colchoneta. Sí, perdón (...) es que no me acordaba. Creía que te gustaba, pero no era algo tan sí o no”, será la escueta respuesta de la morena, que dejará aún más contrariado al modelo luego del distanciamiento que hace semanas han tenido en la hacienda peruana, y que se ha agudizado luego del acercamiento que Pamela ha tenido con el español Fabio Agostini.

“¿Por qué no ibas a creer o aceptar que tú me gustaras? Te lo demostraba, más que te lo decía. No te iba a decir todos los días, pero te lo demostraba”, concluirá Jhonatan, quien posteriormente se enfrascará en otra conversación con el argentino Luis Mateucci para aclararle que no estará dentro del bando que rivaliza con él y la Chama en la casona.

Vanesa Borghi y excompañeros de “Morandé con Compañía” le tiraron flores a Miguelito tras su comentado paso por “Tierra Brava”

“¿Cómo me veo?”: El gesto técnico de Repe a Pri Vargas en Tierra Brava que no pasó desapercibido