Cony Capelli reconoció estar arrepentida de pelea con ex participante de Gran Hermano: “Fui súper desmedida”

La ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, reconoció arrepentirse por una pelea en particular durante su participación en el reality de Chilevisión. En una reciente entrevista junto a Claudio Michaux, la talentosa bailarina admitió que lamentaba profundamente su enfrentamiento con Raimundo Cerda, describiéndolo como “totalmente desmedido”.

Recordemos que la polémica se desató durante una de las animadas fiestas de Gran Hermano, cuando la bailarina se percató de que Raimundo y Fran Maira habían omitido información importante acerca de su relación previo al reality.

Lo cierto es que, si bien intentaron aparentar que solo habían tenido una especie de “affaire” de una noche, la pareja se conocía hace ya varios años y habían tenido más de un encuentro.

Al saber esto, Constanza encaró a ambos, desatando una pelea de aquellas con Fran Maira y posteriormente con Raimundo.

Ahora, tras salir del encierro, Cony, hizo un mea culpa con la situación y reconoció que su reacción con el ingeniero agrónomo fue impulsiva y fuera de proporción. “Yo sí me arrepiento de varias cosas y una de las peleas que me arrepiento es la de Raimundo (…) Me pareció injusta, una cosa es una razón pero fue totalmente desmedido, me fui a la chucha (sic)”, sostuvo la modelo.

“Me dio pena instantánea. Como cuando te curai y dejai la cagada (sic), al día siguiente sabes que hiciste algo malo. Me desperté con esa sensación y fue fome, traté de darle un tiempo para solucionarlo”, reveló la ex jugadora.

“Fui súper desmedida y sí, me arrepiento. Traté de pedirle disculpas adentro, pero entendí que cada uno tiene sus procesos”, sostuvo finalmente.

En la misma entrevista, Cony también reveló otro de sus pesares, relacionado con una discusión con Scarlette Gálvez durante una fiesta, originada por una canción. La ganadora de Gran Hermano admitió no tener una base sólida para el conflicto y concluyó diciendo: “No tenía una base”.

La bailarina admitió que incluso su familia le señaló que la pelea con Scarlette fue totalmente innecesaria.