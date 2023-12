Cony reveló que se suma a vacaciones en Cancún con Bambino y confirmó a tres ex jugadores: “Tengo listos mis bikinis”

La recién coronada ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, anunció emocionada que se irá de vacaciones a Cancún junto a un selecto grupo de ex jugadores, revelando tres nombres más que se sumarán a esta escapada tropical.

Recordemos que fue Bambino quien anunció ese viaje fuera de Chile, sin querer revelar quiénes eran los ex jugadores de Gran Hermano que serían parte de esta aventura. “La próxima semana me pierdo unos días, porque me voy a ir a Cancún, México, a desconectarme unos días de esta locura de Gran Hermano”, anunció Bambino hace algunos días.

En esa misma línea detalló que se trataría de “un viaje de desconexión y a modo de celebrar esta linda experiencia. Vamos seis al viaje... obvio que vamos a hacer en vivo”. “No hay reglas, no hay cámaras”, añadió luego, generando más intriga entre sus seguidores.

Ahora, en conversación con CHV Noticias, Cony acabó con la incertidumbre y consultada sobre si sería parte del viaje anunciado por Fernando, respondió con determinación: “Sí voy, voy con todo, voy de cabeza, tengo listos mis bikinis”. “Creo que lo merecemos”, añadió.

“Me encantó el viaje, porque además lo voy a compartir con personas super bonitas”, declaró la ex jugadora de Gran Hermano.

Aunque Fernando Altamirano mantuvo en secreto los nombres de los compañeros de viaje, Cony no dudó en compartir algunos detalles sobre la travesía. “Va a estar la Vivi, va a estar el Jorge, la Skar, mi manager también”, reveló la modelo.