“Ella se sintió invadida”: Marcelo Ríos aclaró por qué se fue en contra de Camilo Huerta

El extenista Marcelo Ríos se refirió a las palabras que emitió contra Camilo Huerta en su cuenta de Instagram, acusándolo de “buscar mujeres por dinero” debido a su relación con Marité Matus, exesposa de Arturo Vidal.

Ahora, en conversación con el programa “Zona de Estrellas”, explicó el motivo de sus palabras, molestia que vendría por el coqueteo de Huerta con su hija Constanza Ríos cuando participaron en el programa de CHV, El discípulo del Chef.

[ La receta del éxito de José Luis Repenning y Priscilla Vargas: ‘Tu Día’ obtuvo en noviembre el segundo lugar entre los matinales ]

“Solo supe del joteo, me pareció estúpido. (Era) un niñita en esa época de 19 años. Él no la conocía y ella se sintió un poco invadida. No fue una manera muy buena ni se vio bonito. Se vio como un hueo... jote, que trata de jotear a una pendeja bonita”, explicó el motivo de su molestia.

Chino Ríos contra Camilo Huerta

Tras esto, Ríos señaló que al saber que Huerta está próximo a casarse con Marité Matus, “me da a entender que es típico hueo...que está buscando hueon con lucas”.

Sin embargo, reconoció que es solo lo que piensa, y asume que puede estar equivocado respecto a su opinión con el exchico reality y preparador físico.

Finalmente, aclaró que todo se trató de un prejuicio, puesto que al ver bien vestida a Matus, versus la tenida sport de Huerta, Ríos dedujo que “está buscando minas con lucas”.

“Capaz que sean felices. No me interesa lo que haga ese hueo... No lo conozco. Aparte, no es noticia. Es algo que se me acaba de ocurrir, porque estoy aburrido, estoy en el baño y la puse. Entonces, como me acordé lo de mi hija, ahora con la de Vidal, este no pierde tiempo”, eso fue todo”, sinceró.