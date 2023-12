“Busca mujeres por su dinero”: Marcelo Ríos volvió a darle tremendo palo a Camilo Huerta por su relación con Marité Matus

Marcelo “Chino” Ríos repasó nuevamente, y en menos de 24 horas, al exYingo Camilo Huerta por su relación amorosa con Marité Matus, de quien aseguró estar comprometido para casarse el próximo año por ser “el típico hombre que busca a mujeres por su dinero”.

Los duros cuestionamientos del extenista profesional en contra de Huerta los dio en conversación con el programa “Zona de estrellas”, donde esta noche explicará el motivo de su reciente publicación de Instagram, en la que reveló que el mediático rostro “es el huea que le tiró los cagados a mi hija (Constanza) en un programa de televisión”.

Ella (Marité Matus) está siempre impecable y él (Camilo Huerta) un peleliento — Marcelo Ríos

Las nuevas críticas de Marcelo Ríos a Huerta

La mala onda de Ríos con Huerta quedará expuesta en la edición de hoy del programa de farándula de Zona Latina (21:00 horas), que en sus redes sociales avanzó parte del duro diálogo que mantendrán con el retirado tenista profesional y exnúmero del mundo.

En dicha entrevista, adelanta el espacio de espectáculos, Ríos evidenciará su desconfianza en Huerta, a quien incluso tratará de “peleliento” por vestirse mal para andar con una mujer que “siempre anda vestida impeclable”.

“Ella siempre anda vestida impecable, con marca (...) en cambio él se viste mal para estar con la mujer que está”, resumirá el zurdo, quien dejará abierta la duda en torno a las intenciones de Huerta al casarse con la exesposa de Arturo Vidal.

“Me dio a entender que es el típico hombre que busca a mujeres por su dinero. Fue la impresión que me dio al verlo. Y no tiene nada que ver con que no tenga dinero o por yo ser millonario o haber nacido en una cuna social alta (...) ella está siempre impecable y él es un peleliento”, agregó.

En la misma entrevista, anunció “Zona de estrellas” en sus plataformas sociales, el deportista y actual empresario radicado en Miami recordará el momento en que el exYingo “intentó conquistar” a su hija Constanza, cuando ella tenía solamente 19 años, durante un programa en el que ambos coincidieron en pantalla.

“La joven ‘se sintió invadida por él’ y ‘lo mandó a la chucha’”, será parte del relato de Ríos respecto del frustrado encuentro de Huerta con su hija.

Marcelo Ríos entregará esta noche más detalles de su ninguneo a Camilo Huerta en el programa "Zona de estrellas". Fuente: Instagram @zonalatina.

