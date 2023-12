Nadie le cree: Luis Mateucci ahora dice que quiere tener algo serio con Daniela Aránguiz y que “estaba enamorado”

Luis Mateucci está en una montaña rusa de emociones en Tierra Brava. Que primero todo con Daniela Aránguiz, después que Chama, y así...Ahora le dijo a Fran Undurraga que está molesto con Daniela Castro porque, según él, ella lo ama en secreto. “Ella entró joteándome, me quería comer. Vos sabés cuando una mina te quiere comer o no. Y la Dany (Aránguiz) me dijo afuera: ‘Guarda con la Castro’”, reveló.

Luego, Luis le confesó a Fran tener sentimientos confusos hacia Daniela Aránguiz. “Estoy confundido. Yo soy siempre independiente, entonces cuando empecé a estar con ella dejé de hacer las cosas mías, o dejé de ser un poco yo. Las dos veces que hablé de la relación (acá adentro) siempre tuve que mentir, eso es lo que me cargaba. Siempre ocultando como si estuviese haciendo algo mal. Entonces tengo cosas que replantearme”, expresó el argentino.

Junto con ello, admitió –en un nuevo cambio de versión– que en realidad quiere a Daniela por sobre a Chama. “Obvio que quiero tener algo serio con ella. La conozco como la palma de mi mano, estaba enamorado. Nunca tuve una pareja tan perfecta para mí, hasta estuve a punto de no entrar, y ella me dijo que tenía que hacerlo, me empujó. Pero me empujó al precipicio, a la hora de la relación”, dijo sobre Aránguiz.

“No estoy con ella por amor”

“No estoy con ella por amor. Acá no hay amor. Yo he sido honesto con ella desde el principio. Somos partners, yo nunca más me pongo con una mina en un reality”, declaró sobre Chama.

Conversando luego sobre su relación con Aránguiz, Mateucci desclasificó que se conocieron porque ella le habló a él. “Me inventó que había un Luis Mateucci falso que le hablaba. Le dije que es claramente falso pero que tiene buen gusto, y ella se rió”, dijo, añadiendo que eso fue mientras aún estaba casada con Jorge Valdivia.

Fran le dio finalmente el recado que Daniela Aránguiz le envió desde afuera a Luis, por encontrarse dolida por la actitud del argentino en el reality. “Me dijo algo de un peluche que le regalaste, que te lo metieras en la r…”, rió Fran.

La conversación entre Fran y Luis trajo consecuencias. La chica reality fue a comentarle a Pamela y Dani Castro lo que él le dijo sobre Daniela Aránguiz. “Yo lo veo enamorado de la Dany. Desde que llegué lo único de lo que me ha preguntado es de ella. Dice que es la mujer más importante de su vida”, dio a conocer Fran. Ellas respondieron con incredulidad, porque Luis siempre dijo lo opuesto en el reality. “Él ha dicho acá que tuvo una relación afuera que no era nada importante y que entró soltero a jugársela como quiso”, dijo Pamela.

El argentino, quien justo volvía a la casa tras trotar, las escuchó hablando de él. “Las veo muy preocupadas por mis relaciones, en vez de preocuparse por las propias. Yo estoy muy seguro de lo que yo soy, pero tampoco ando averiguando lo que pasa con ustedes. ¿Cómo les va a ustedes afuera? ¿Son perfectas sus relaciones?”, les discutió.