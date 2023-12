Mateucci furia con mujeres de Tierra Brava por culpa de Daniela Aránguiz: “¿Son perfectas las relaciones de ustedes?”

Una acalorada discusión se viene en el próximo episodio de “Tierra Brava”, donde el argentino Luis Mateucci estallará en contra de Daniela Castro, Pamela Díaz y Francisca Undurraga luego de escucharlas hablar de su relación amorosa con Daniela Aránguiz fuera del encierro del reality.

Un tenso diálogo donde el transandino se descargará en contra del trío de rostros televisivos por la que, a su juicio, es una preocupación en exceso por su corto romance con la expanelista de “Zona de estrellas”.

Mateucci estalla en “Tierra Brava”

“Las veo muy preocupadas por mis relaciones. En vez de preocuparse por las propias se preocupan por las mías”, encarará Mateucci a las figuras nacionales, quienes no se quedarán calladas para acusarlo de preocuparse ahora y no “hace un mes” de Aránguiz, y de ser “un mentiroso” en sus relaciones sentimentales.

“Es medio loco, pero es lo que uno causa, opinar de las relaciones ajenas en vez de preocuparse por las propias”, insistirá el argentino, quien tras retirarse de la casona donde se graba el reality, volverá a la pieza de Pamela, Daniela y Fran, para seguir reclamando por las críticas en su contra.

“Yo estoy muy seguro de lo que yo soy, pero tampoco ando averiguando, che, la Dani; ché, la Pamela. Che ¿Pero cómo les va afuera a ustedes con las relaciones? Porque, de verdad. ¿Son perfectas las relaciones de ustedes? Ah, bueno, por eso lo digo”, acusó Luis, quien sobre el final de la acalorada discusión, justificará sus dichos en el hecho que “ustedes me hacen importante” al hablar de él.

“¡Ustedes me hacen importante! Si te escuché (a Daniela), lo único que le dijiste ‘ay, no, si el Mateucci ahora te dice esto’, que ‘antes no decía lo mismo’. Ya saben preocuparse por mí, gracias, en serio, gracias. Gracias, Daniela”, finalizará, dejando abierta una nueva herida en su accidentada convivencia dentro del encierro a pocos días del ingreso de Aránguiz al reality.

