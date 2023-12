Daniella Campos apoya requisito de Vale Ortega de realizar su matrimonio sin niños: “Es respetable”

Daniella Campos se cuadró este jueves con la decisión de Valeria Ortega y su esposo, Jon Lawn, quienes para su ceremonia y fiesta matrimonial del próximo año pusieron como cláusula en los partes la prohibición a los invitados de asistir con niños.

El enlace, que se realizará el próximo 24 de febrero, y con un total de 300 invitados, provocó los más variados comentarios en redes sociales, principalmente por la decisión de la pareja de no permitir a niños entre los invitados.

El matrimonio de Vale Ortega

“La Vale Ortega ha llamado mucho la atención porque este 24 de febrero se nos casa con su pareja, el inglés Jon Lawn, con quien ya se casó por el civil anteriormente, pero llama la atención en especial este matrimonio porque en el parte le piden a sus invitados, de forma específica, que no participen con niños”, contó Daniella en el programa “Sígueme”, quien aseguró que esta decisión no tiene que ver con el hecho que Vale y Jon no quieran a los niños, sino más bien porque no tienen las instalaciones adecuadas para dejar a los menores bien cuidados mientras sus padres disfrutan de la fiesta.

“Esto no es porque ellos no quieran ver a los niños, ni nada, yo se los quiero aclarar de inmediato, pero Vale Ortega sí hace una aclaración que ellos quieren estar tranquilos y disfrutar. No quieren ver a niños muertos de sueño. Hablan de que no tienen un lugar específico para ellos, ni un menú para niños, por lo tanto, quisieran solamente que fueran adultos a su matrimonio, donde también va a haber alcohol, y que consideran que no es un ambiente apto para niños, ni la hora ni el lugar”, dijo.

“Por eso hicieron su matrimonio civil, primero, con toda su familia, donde sí compartieron con todos los niños, pero al matrimonio religioso sólo irían cuatro niños. Dos son sus hijos y los otros dos son sus sobrinos, quenes participarían de la ceremonia y de las fotografías, y luego para la casa a dormir, porque es una fiesta para adultos”, continuó Campos, quien afirmó que la decisión le resulta correcta.

“Yo encuentro que está bien, y es respetable, creo que los novios pueden solicitar tener una ceremonia tranquila y si ellos no quieren compartir con niños ese momento, porque ya compartieron con los niños en la otra ceremonia, porqué tendrían que hacerlo en la otra. Además que es un matrimonio grande, con 300 personas invitadas”, enfatizó Daniella.

“Quizás hay algo en lo que no estoy de acuerdo, que es que tampoco podrán ir niños de 13 y 14 años, que a esa edad ya están bastante grandes. Yo recuerdo que cuando me casé, el hijo de mi marido tenía 14 años y lo pasaba chancho. Pero de todos modos, encuentro súper válida la decisón de la Vale”, cerró.

