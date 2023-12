“No me llamó, no me felicitó”: Cony Capelli reveló la inesperada reacción de “Papá Lulo” tras salir ganadora de Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli, realizó su primer evento en una conocida disco de Concepción, Maldita Sea, donde ofreció un llamativo espectáculo para sus seguidores. Durante la presentación, la bailarina compartió detalles sobre su experiencia en el encierro y respondió algunas preguntas de sus fans.

[ Cony Capelli se subió al barco “Vico” en medio de su llegada a Concepción ]

Uno de los momentos destacados fue cuando reveló cuál fue la reacción de Francisco Arenas, también conocido como ‘Papá Lulo’, tras su victoria. Sorprendentemente, Capelli confesó: “No me llamó, no me felicitó”. La ausencia de una felicitación por parte de ‘Panchito’ generó sorpresa entre los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos para Francisco.

“Más que nada, cuando pasó lo de Panchito… Yo entiendo su fundamento, lo que a él le pasó conmigo, pero hay una diferencia entre una reacción que no te guste y ser una agresora. Yo siempre estuve con Pancho, siempre, y por último si me quieres criticar, no seas amigo de Sebastián porque es poco consecuente, pero pasado pisado”, sentenció Cony, recordando el conflicto que tuvo con ‘Papá Lulo’ dentro del reality, donde él la tildó de “agresiva”.

Recordemos que Francisco Arenas era un muy cercano amigo de Cony al interior del reality, incluso tras su primera eliminación, los seguidores de la bailarina lo tenían como su favorito para el reingreso.

Sin embargo, a partir de la segunda temporada de Gran Hermano, y cuando Francisco ingresó al reality por los votos de sus compañeros, la amistad con Capelli no fue la misma.

Incluso ambos protagonizaron un tenso altercado en que el participante la trató de “agresiva”, luego de sus peleas constantes con Sebastián Ramírez, donde Francisco se sumó a las jugarretas del polémico chico reality.

[ LEE MÁS: Fuerte enfrentamiento entre Francisco y Coni hizo volar plumas en Gran Hermano: “Me sentí atemorizado” ]