“Ahí supe que no era de fiar”: Madre de Narumi Kurosaki relató cómo fue su primer encuentro con Nicolás Zepeda

Taeko Kurosaki, la madre de Narumi Kurosaki, declaró en contra de Nicolás Zepeda, el ex pololo de la estudiante japonesa y principal sospechoso de su asesinato y posterior desaparición. La mujer comenzó disculpándose ante el mundo por “haber molestado al mundo entero por esta relación entre mi hija querida y ese hombre”.

Durante el juicio contra Nicolás Zepeda, Taeko relató su primer encuentro con el chileno, destacando su sorpresa al enterarse de la relación de Narumi con alguien de un país tan lejano como Chile.

“Me sorprendió cuando me enteré que su nuevo amigo era chileno. Para nosotros es un país lejano del que no hablamos nunca. Un joven viviendo de un país tan desconocido me sorprendió”, relató la madre.

La mujer detalló el momento en que conoció a Zepeda, cuando su hija se mudó de departamento y él prometió ayudar, pero, según su testimonio, no cumplió, y tuvieron que ir a buscarlo en auto. Aquello le sorprendió, y lo vio como una “diferencia cultural”, considerando que en Japón “cuando comprometemos nuestra palabra, la respetamos”.

“Tenía el rostro bien esculpido, me parecía un chico guapo, agradable y amable. Sólo una cosa me llamó la atención, no me saludó. Tuve que digerir mi sorpresa”, compartió Taeko sobre su primera impresión.

“Pensé ‘porque soy japonesa no me saludó’. En Japón lo básico es saludar. Lo interpreté como una diferencia cultural”, añadió la madre de Narumi.

Otra de las particularidades que le sorprendió, fue el contenido del discurso de Zepeda: “Nicolás me contó que era descendiente de españoles y que su madre venía de una familia rica. Me llamó la atención también esa diferencia cultural. En Japón no hablamos de tu familia rica. Esa información me perturbó”.

A continuación, la madre de Narumi compartió detalles del primer viaje de su hija a Chile en septiembre de 2015: “Supe que Nicolás iba a pagar ese viaje. A mi hija le dije que ella debía financiar una parte. Finalmente Narumi compró los pasajes a pesar de la insistencia de él”.

“Volviendo de Chile, Narumi me mostró un montón de fotos. Me habló de su estadía en la casa de los Zepeda en una casa llena de puertas. Me habló de las hermanas gemelas y de la abuela de Nicolás”, relató Taeko sobre el viaje.

Taeko reveló un particular episodio que la hizo desconfiar de Zepeda. Narumi le contó que en un momento de su viaje, cuando fueron a esquiar, se había perdido en medio de la nieve, pese a sus gritos, solo fue rescatada tras un largo momento. Fue entonces cuando Nicolás le pide que no le cuente a nadie sobre ese suceso. Este incidente marcó un quiebre en la confianza hacia Zepeda.

“Fue entonces, cuando Narumi me dijo esto, que entendí que este hombre no era confiable”, sentenció.

“Hace siete años que no me relaciono con nadie. Solo me quedan mis dos hijas. Caí en una profunda desconfianza hacia los seres humanos No quería escuchar a nadie, tenía miedo de la luz, de la multitud. No quería ver a nadie. Estoy sicológica y físicamente destruida”, confesó.

Ya terminando su relato, la madre Kurosaki recordó la infancia y adolescencia de Narumi, destacó sus logros académicos, y abordó la relación de la estudiante con sus hermanas y amigos, todo esto mientras el único inculpado por el asesinato de su hija observaba desde su puesto.