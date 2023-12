“Es falso”: Actor defiende a Francisco Melo tras acusaciones de bullying de Nicole Block

El exintegrante de Fusión Humor, Christian Venegas, desmintió a la última eliminada de Tierra Brava, Nicole Block, quien acusó haber sido víctima de bullying durante la grabación de una teleserie en Mega, junto al actor Francisco Melo.

Fue al llegar al encierro que se graba en Perú que contó a Pamela Díaz la mala experiencia que vivió durante las grabaciones en el área dramática.

[ “¿Qué hay de cierto?”: Lucas Crespo puso en aprietos a Claudio Michaux tras consulta sobre Cony ]

Sin embargo, esto fue desmentido por Venegas, asegurando que vio en carne propia la actitud de Block.

“Participé con un pequeño personaje en esa producción y esto es falso. La mala energía la generaba ella por su falta de consciencia y trabajo grupal. No deslegitimizo lo que ella sintió, pero doy fe que era generado por su actitud”, escribió en la cuenta de Instagram de Tiempo X.

Acusación de Nicole contra Francisco Melo

“Renuncié, no me gustó la hue***. (Los actores) son demasiado levantados de raja (sic), lo pasé pésimo, me hacía bullying”, develó la actriz, quien luego profundizó en la serie de problemas que tuvo con un destacado actor en la producción donde trabajó.

“El hue*** trató de que me echaran, dejé la cagá. Me echó del set una vez porque metí ruido, porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’. Le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, reclamó.

“La productora ejecutiva me dijo que las ha dejado llorando a todas, una acción reiterada de este tipo, y ellas no hacían nada porque él pedía disculpas. Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años”, finalizó.