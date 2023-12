“¿Qué hay de cierto?”: Lucas Crespo puso en aprietos a Claudio Michaux tras consulta sobre Cony

El exparticipante de Gran Hermano, Lucas Crespo, sacó su lado lúdico durante el React con el comediante Claudio Michaux y le dio de su propia medicina. Esto, porque le realizó una broma respecto a una supuesta relación con Constanza Capelli.

Todo surgió cuando ambos leían preguntas aleatorias que sacaban desde una fuente de vidrio. Ahí, le tocó el turno al tiktokero, pero en vez de leer lo que estaba escrito en el papel, improvisó una nueva consulta que sacó risas y puso un poco nervioso al conductor del streaming.

“¿Qué hay de cierto que te agarraste a la Cony post react?... Yo sabía que había un rumor, pero no tenía idea. ¿Acá afuera?”, dijo Lucas Crespo, intentando actuar sorprendido.

Si bien, Michaux reaccionó con una carcajada instantánea y rápidamente supo que se trataba de una humorada, tampoco sabía si la broma venía de parte de Lucas Crespo o de su equipo.

Lucas Crespo hizo broma a Michaux

“Qué es tonto...eso no dice...estai hueand....mira que es mentiroso, si están acá las preguntas”, respondió el humorista tras revisar el listado de preguntas que tenía en su pauta.

Tras ello, decidió aclarar que “no. Respondiendo esa pregunta no, no es cierto”.

Finalmente, Crespo leyó la consulta original y tenía relación con el nuevo programa de CHV que se estrenará en marzo, Talento Chileno.

“¿Qué hay de cierto que reaccionarás a Talento Chileno?, leyó Lucas entre risas.