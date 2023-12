“La gente quiere que los haga, pero...”: Papá Lulo revela por qué no está haciendo eventos tras salida de “Gran Hermano”

Francisco Arenas, más conocido como (ex) Papá Lulo, se refirió a su ausencia de los eventos tras resultar eliminado por segunda vez de la versión chilena de “Gran Hermano”.

Cabe recordar que a principios de diciembre se dio fin a este espacio de Chilevisión luego de casi seis meses al aire, en donde finalmente Constanza Capelli se convirtió en la ganadora.

Ahora, son varios los personajes del reality que están haciendo eventos y facturando con el cariño del público, así como lo hacía el hombre de 62 años hace algunas semanas. Sin embargo, en su segunda participación perdió el cariño de algunos televidentes y ya no fue lo mismo.

Con respecto a esta situación, Francisco comentó que: “La primera vez anduve por varios lados, incluso dejé algunos postergados, pero no quería ingresar la segunda vez, porque me pregunté: ‘¿Voy a salir mejor, peor o igual?’”, planteó en “Zona de estrellas”, según consignó Pagina 7.

“Voy a ser honesto, yo creo desde que salí con eventos, está en conversaciones, porque la gente quiere que los haga, pero con la ‘Pincoya’, los dos; pero resulta que yo no quiero molestarla porque está en otra cosa”, sostuvo, ya que la oriunda de Chiloé estaría con la agenda más copada tras obtener el tercer lugar en la final.

Asimismo, contó que en estos momentos “estoy esperando a ver qué sucede (...) Si hay eventos bien, y si no hay, bien también”, afirmó, puesto que “yo no nací en eventos, mi vida no fue en eventos; me muevo igual en lo mío”.

Finalmente, Panchito comentó que “yo arreglo camiones” y que “esta semana fui y me gané unas lucas por ahí, entonces esas cosas son complementarias. Tengo 62 años, no me voy a volver loco, me lo tomo con calma”, cerró el exparticipante de “Gran Hermano”.