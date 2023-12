“Lo que me apasiona”: la nueva vida alejada de la TV de Angélica, una de “Las Iluminadas” que se radicó en Punta Arenas

Aunque desde 2016 está alejada del mundo del espectáculo y la televisión, hace casi tres años que la argentina María Eugenia “Mariú” Martínez, conocida mediáticamente por su personaje de Angélica en “Las Iluminadas”, tomó la drástica decisión de radicarse en la ciudad de Punta Arenas.

Un cambio que puso un punto final a cualquier opción de volver a verla en pantalla, pero que la actriz y actual estudiante de psicología valora debido a sus deseos de ejercer como psicóloga. Y si bien reconoce en lun.com que “la tele o la actuación” son cosas “que disfruto hacer una vez cada tanto”, lo suyo hoy en día se orienta hacia la carrera que termina estudia en Uniacc.

De Mega a Punta Arenas

“Yo me quiero dedicar a la psicología, que me encanta. Es lo que me apasiona, acompañar a otros en su proceso de sanación me parece hermoso”, cuenta la actriz, que por años formó con María José Quiroz una de las duplas más exitosas en el programa “Morandé con Compañía”, y que le ganó adeptos y detractores desde 2012 a 2014.

“Nos pidieron que hiciéramos unos personajes, para un sketch, que debían cantar. Era una parodia a programas de talento y la Jose me dice ‘yo cantaba el gozo en el alma en el colegio’. Le dije bueno, no me lo sé (...) ‘tú canta y yo digo ¡Grande! Y así partimos”, recuerda Mariú, quien reconoce que tras esa experiencia “después yo decidí cambiar de rumbo, eso fue el 2016″.

Su cambio de giro incluye, aparte de retomar sus estudios en psicología, un extenuante viaje hasta el sur recóndito del país, en la ciudad de Punta Arenas.

“Me vine en febrero de 2020, porque mi pareja trabajaba acá y en Santiago. Ya llevábamos un rato y tomamos la decisión de establecernos acá por una cosa de estilo de vida, es tan lindo Puerto Varas”, relata Mariú, quien pese a la distancia asegura no haber perdido el contacto con sus amistades.

“Los echo de menos, pero igual los veo, como viajo una vez por mes a Santiago, no es que nunca más volví, entonces estoy siempre en contacto”, finalizó.

