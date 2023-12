“No quiero vivir más esto”: Nicole Moreno reconoce haber quedado impactada por la cirugía que debió realizarse su pareja

Nicole “Luili” Moreno padeció este lunes uno de los momentos más duros de los últimos meses debido a los temores que reconoció haber sentido durante la cirugía a la que fue sometido su actual pareja, el emprendedor y deportista Ítalo Grottini, quien debió ser operado de una hernia abdominal que se le provocó el pasado fin de semana mientras realizaba una sesión de pesas.

Un accidente que le ocurrió luego de levantar 280 kilos de peso muerto, y que le provocó una hernia que lo mantuvo con fuertes dolores el pasado fin de semana.

Con ese escenario, lo más aconsejable fue realizarse una cirugía, que se hizo este lunes en una clínica privada, y de la que él mismo reconoce salió bastante bien.

Los temores de Nicole Moreno

“Afortunadamente ya estoy bien. Lo que pasa es que el lunes me operé de una hernia abdominal que me salió al lado derecho, me dolía mucho, demasiado, entonces decidí que la intervinieran en una clínica”, cuenta en lun.com el atleta, quien reconoce que desde el momento en que levantó los 280 kilos, sufrió de tremendos dolores.

“Sentí de inmediato una puntada. Fue tanto que me fui para la casa enseguida. En 20 años de entrenamiento nunca me había pasado”, dice Ítalo, quien no duda en agradecer a “Luli” Moreno sus atenciones y preocupaciones apenas sintió los dolores.

“Nicole estuvo preocupadísima, de hecho, yo tuve que calmarla un poco. La tuve que tranquilizar, le decía que todo iba a salir bien, que tuviera fe en Dios. Ella vivió el dolor que sentí todo el fin de semana y más encima tiene muchas aprehensiones con la anestesia. Pero gracias a Dios estuvo todo bien”, explicó Grottini.

Nicole "Luli" Moreno agradeció el apoyo de sus seguidores de redes sociales. Fuente: Instagram @nicolelulichile.

Las preocupaciones de Nicole, profundiza la propia mediática, están estrechamente vinculadas a uno de sus mayores temores, y que tiene relación con la anestesia que aplica en cada unas de las intervenciones quirúrgicas.

“Para mí todo lo que le pasó a Ítalo fue súper complejo, no se lo doy a nadie, me preocupé mucho. Lo que pasa es que primero viví con él todos los dolores que tuvo el fin de semana y más encima se operó, que es algo que a mí me intranquiliza. Me preocupaba mucho la anestesia general, obviamente confiaba mucho en el doctor y en su profesionalismo. Pero siempre le he tenido miedo a las cirugías por anestesia. Mi preocupación principal fue por la anestesia”, reconoce.

“Desde hace muchos años que le tengo mucho respeto a lo que significan las intervenciones, más si llevan anestesia en general. Independiente de todos los protocolos, una nunca sabe qué pueda pasar. Para mí es un miedo que no me gustaría volver a enfrentarlo, por eso le pedía a Diosito que las cosas anduvieran sin problemas”, prosigue Nicole, quien rezó las dos horas en que operaron a su pololo.

“Soy así con toda la gente que quiero, con mi familia y por supuesto con Ítalo, yo soy muy preocupada, entregada. Le pongo todo el corazón. Te reconozco que la pasé mal, horrible, no quiero vivir más esto. Me sensibiliza mucho la salud de quienes quiero”, puntualizó la influencer.

Los temores de Nicole son compartidos por Ítalo, quien reconoce que en algunos casos hay “gente que no ha aguantado la anestesia y lamentablemente se va en el sueño. Entonces, ella tenía esa preocupación. Además de mi estado, de la hernia en sí, ella estuvo muy urgida todo el tiempo”.

“Ella se comportó increíble, me apoyó, me acompañó, me ayudó en todo. Es una súper pareja, incluso, fue tanta su preocupación que ella pidió meterse al pabellón para acompañarme. Eso fue un gesto muy lindo”, finalizó.