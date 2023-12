“Feo que se ande metiendo”: Fran Undurraga responde a críticas de Pamela Díaz en Tierra Brava y asegura que todo “quedó en pelambre”

Fran Undurraga respondió finalmente a las duras críticas que le hizo Pamela Díaz en “Tierra Brava”, quien aseguró en el programa de telerrealidad de Canal 13 que la influencer “se tiene que ir del equipo verde” y que “no me sirve ella”.

El polémico diálogo se dio durante una conversación de la Fiera con Jhonatan Mujica, en la que apuntó a varios defectos de la modelo a la hora de la competencia en el reality.

La respuesta de Fran a Pamela Díaz

“Me dieron ganas de pegarle un puro (...) ‘es que me pesan las te***’, ‘es que me voy a pegar’. No me sirve ella. Se tiene que ir del equipo verde (...) hasta la (Daniela) Aránguiz es mejor que la Fran”, fue el lapidario ninguneo de Díaz a Undurraga.

Alertada por los dichos de Pamela, la modelo le aseguró a Adriana Barrientos en el programa “Zona de estrellas” no haber escuchado a la mediática, ya que “con cue*** veo el reality”.

“Probablemente no me lo dijo en la cara, así que no escuché a Pamela Díaz. Y si lo dijo, me da lo mismo, la verdad. Antes de entrar al reality tuve la mala para hacerme un montón de cosas en la cara y entré súper complicada. Estuve cuatro días entre que me contrataron y que entré, así que dentro de todo, lo que dijo la Pamela igual es verdad”, indicó Fran.

“Yo no fui a ser la mejor competidora, tuve un accidente en ‘Resistiré’ (el otro reality donde participó), súper grave, y ahí quedé media traumada para las pruebas”, agregó la influencer y creadora de contenidos eróticos en plataformas para adultos, quien de todos modos dejó en evidencia su molestia y sorpresa frente a las críticas de Pamela.

“Sí poh, quedó en pelambre. Yo me vengo a desayunar con esto, porque yo con cue*** veo el reality, yo nunca la escuché, y bueno, es su opinión”, afirmó.

“Igual, que feo que se ande metiendo con hue*** así de cirugías que ni siquiera sabe si son bien o mal hechas, o qué pasó ahí, porque es súper opinar de la vereda del ‘no sé’. Pero ella antes de irse, me dio consejos muy bonitos. Yo le tengo cariño a la Pame y no creo que lo haya hecho de mala”, concluyó.

En el programa farandulero de Zona Latina también presentaron la versión de Pamela Díaz, quien en diálogo con Mario Velasco aseguró que el “desfase” del reality dio pie a una falsa y ficticia polémica.

“Marito, dejad que los perros ladren (...) porque la verdad de las cosas, Marito, es que hay mucho desfase, pero si tú ves cómo va a ir dándose la historia entre yo y Fran, probablemente, sea lo diametralmente opuesto a una enemiga”, aclaró la Fiera.

