“Una experiencia armada para él”: Sabrina Sosa disfrutará las fiestas navideñas con su hijo en Europa

Sabrina Sosa recuerda que por años sus vacaciones veraniegas junto a su hijo de siete años, Gaspar Valdivia, eran habituales en el Caribe, algo que este fin de año quiso cambiar al trasladarse junto al menor hasta las históricas ciudades europeas de París, en Francia; y Milán, en Italia, y que justifica en la convicción que su regalón conocerá “nuevas culturas” y disfrutará de otros paisajes que le dejarán recuerdos de por vida.

“A mí me encanta venir para acá pero como es la primera de mi hijo, es una experiencia armada para él y con actividades diferentes a las que suelo hacer. Por ejemplo, fuimos a Disney París y nos encantó, lo pasamos muy bien. Y como le gusta mucho el fútbol, compré entradas para ver al París Saint-Germain, y este sábado vimos al Inter”, cuenta la argentina en lun.com, de un periplo que finalizará el 28 de diciembre -ya que su hijo pasará las fiestas de Año Nuevo con su padre, Claudio Valdivia-, y en el que además se reencontró después de dos años con su hermana Pamela, quien está radicada en la capital gala.

El periplo por París de Sabrina con su hijo

“Ve otras cosas diferentes a las vacaciones anteriores que hemos tenido juntos y que normalmente son en el Caribe. En esos lados lo común es que estemos en el hotel y luego en la playa. Acá tomamos metro, viajamos constantemente y si bien no le va a interesar tanto conocer lugares culturales en sí o entender la historia porque es pequeño, se asombra de estar en el aeropuerto y ver personas de múltiples países”, explica Sabrina.

“También le sorprende ir en el metro y escuchar un montón de idiomas y aprende de a poquito algunas palabras en francés o italiano. Por ahí va la entretención”, agrega.

“Como no estoy trabajando tengo poca señal de teléfono y así uno como mamá se entrega al ciento por ciento para ellos. Jugamos mucho en los trayectos del metro, nos fijamos en los nombres de las estaciones y eso nos conecta. Acá él encuentra cosas diferentes, desde la comida hasta el idioma, y siento que eso aporta a su cultura y yo tenía muchas ganas de compartirlo con Gaspi”, sintetiza la transandina y expanelista del fenecido programa “Sígueme y te sigo”.

Sabrina Sosa, su hijo de siete años, Gaspar Valdivia; y su hermana, Pamela, en París. Fuente: Instagram @sosa_sabri.

“A mí por ejemplo me gusta mucho Italia y es interesante como mamá que mi hijo comparta cosas que a mí me gustan y no siempre buscar lugares donde hay playas, que sería la zona de confort. Ahora que ya tiene siete años me animé a movernos y salir a ciudades que son nuevas (para su hijo). Más encima vamos a pasar la Navidad aquí, entonces es toda una aventura este viaje”, cuenta.

“Estoy feliz de haberle regalado este viaje. Si bien es lógico que como niños no dimensionemos el esfuerzo que puede ser realizarlo, desde las distancias y los costos, yo estoy feliz de estar compartiendo con él. Además, la relación de Gaspi con mi hermana es muy buena. No se veían hace casi dos años, pero hablan muy seguido por WhatsApp”, finaliza.