“Ustedes creen que...”: Rubén Gutiérrez de Gran Hermano sorprende con canción electrónica

El exparticipante de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez sorprendió a sus seguidores al lanzar una canción, la cual espera se convierta en el hit del verano. A través de sus redes dio a conocer su apuesta musical, la cual incluyó pasos de baile, al más estilo Gogó dance.

“Hola mi gente, cómo están. Quiero darle las gracias a cada uno por todo su apoyo. Todos pensaban que estaba apagado, pero no ¡Estaba cocinando!”, dijo antes de hacer sonar la canción desde el computador instalado en el estudio de grabación.

“Yapos Rubén, tírate un paso”. se escucha en la canción, mientras el excarabinero se manda un baile hasta el piso.

Si bien, se trató solo de un extracto, aseguró que la canción será lanzada de manera oficial a mediados de enero.

“En enero se vienen muchas cosas, es más ahora a mediados de enero se estrena mi primera canción...Se viene el estreno. Esto es todo por ustedes que me apoyan”, escribió.

El video fue compartido en sus historias y publicaciones de Instagram, con la opción de comentarios abiertos. Sin embargo, luego solo quedó en las historias, puesto que comenzó a recibir mensajes negativos como que ‘se dedicara a ser carabineros’ o ‘que le gustaba el show’.

Actualmente, el entusiasta video se encuentra en su cuenta de Tik Tok, pero con los comentarios desactivados.

Rubén explica por qué no da su versión

Días atrás, Rubén apareció en sus redes sociales hablando de su presente y adelantó por qué no puede referirse a las acusaciones de Scarlette Gálvez, las que ocasionaron su expulsión de Gran Hermano, ya que él también se encontraría amarrado al canal, aunque no para siempre.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, comenzó diciendo.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando. Espero que les guste, es 100% para ustedes”, aseguró.

“Gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón”, dijo mirando a la cámara de su celular.

“Así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”, finalizó.