“Va a ser una prueba para mí”: Paula Pavic revela desafío que enfrentará en Podemos Hablar

Paula Pavic arribó a Chile para participar en el programa Podemos Hablar de CHV, capítulo que se grabará este martes 26 de diciembre y que saldrá emitido, probablemente el viernes o, bien, la primera semana de enero 2024, debido a la celebración de Año Nuevo.

Sin embargo, a pesar de ser una influencer en sus redes sociales y hablar en transmisiones online con sus seguidores, reconoció que le da pánico escénico enfrentarse a una cámara de televisión. Situación que vivirá en conversación con el animador Jean Philippe Cretton.

[ “Ustedes creen que...”: Rubén Gutiérrez de Gran Hermano sorprende con canción electrónica ]

“Voy a estar derribando un miedo heavy mío. Yo tengo pánico escénico, mal. Te lo juro. Yo veo una cámara en frente y me muero”, reconoció.

Incluso, confesó que eso le significó “casi” reprobar el examen de un importante ramo en la universidad.

Paula Pavic confiesa pánico escénico

“Casi reprobé un examen. Yo estudié Relaciones Públicas, pero tenía un ramo de audiovisual. Y el examen era que nosotros teníamos que hacer una conferencia de prensa y el examen de los que estudiaban periodismo, era hacernos la conferencia de prensa”, recordó.

“Te juro que casi reprobé el ramo, porque me paré ante ellos y no podía hablar. Ver las cámaras me muero. Va a ser una nueva prueba para mí, ponerme incómoda y superar esa situación”, señaló.

Revelando, además, que la mejor manera para solucionar un conflicto es saber que uno tiene un problema y “reconocer para qué está esa situación ahí y qué vas a hacer con eso. Qué enseñanza vas a sacar de ahí o vas a dejar que eso te frene”, indicó durante un live de Instagram.