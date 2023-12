“No lo podría lapidar para nada”: Daniella Campos lamentó la abrupta salida de Mauricio Pinilla de TVN

Daniella Campos defendió a Mauricio Pinilla tras conocerse en el programa “Sígueme” que el exfutbolista no seguirá vinculado el próximo año a TVN, como consecuencia de los variados problemas personales y polémicas en las que se vio envuelto durante este 2023.

La modelo y panelista del espacio farandulero de TV+ salió al paso así a los cuestionamientos que sus compañeros del programa le hicieron a Pinilla, y que en sus palabras, habrían sido los mayores argumentos de los ejecutivos de la estación televisiva para definir la salida del actual comentarista deportivo del canal público.

La defensa de Daniella a Mauricio Pinilla

“Estoy en desacuerdo con ustedes. Quería decir de mi parte que yo vi los programas que hizo Mauricio Pinilla, y me encantó verlo, me gustó mucho. De hecho, no esperaba que fuera tan bueno, ojo. A mí, de verdad, me sorprendió lo bien que lo hizo en televisión”, argumentó de entrada Daniella, quien si bien reconoció que las mediáticas polémicas del jugador acabaron con la paciencia de los encargados del canal, avisó que su salida será una pérdida para TVN, a pesar que en su lugar potencien la figura del periodista Gonzalo Fouillioux, quien llegó a la señal pública en la previa de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

“Estuve con él en ‘PH’ (‘Podemos Hablar’), a principios de este año, se lo dije. Le dije que me encantaba el vuelco que le había dado a su carrera, porque salir de ser futbolista, más allá de ser solamente un comentarista deportivo, él exploró otras áreas, como la entretención, y encuentro que en todas lo hizo muy bien”, dijo.

“Encuentro que se estaba preparando bien, todo bien, pero es muy cierto lo que acaba de decir la Julia (de sus polémicas). Lamentablemente, no podemos defender lo indefendible, los escándalos públicos de Pinilla no fueron suavecitos, fueron muy fuertes y aparte de eso, sí quiero defender algo. Yo siento que Mauricio sí se hizo cargo, en cierto punto, cuando decidió internarse”, agregó.

“Cuando sí decidió hacerse cargo de sus problemas personales, y poder salir un poco adelante de esto. Porque en la parte profesional él estaba bien, en la parte personal es donde no estaba bien. Y si él no hubiese hecho absolutamente nada por él, yo estaría diciendo lo mismo que ustedes, pero no, yo aquí estoy viendo a una figura que se le dio una tremenda oportunidad, que lo hizo súper bien, pero que también está tratando de hacerse cargo de su problema personal, porque sino no se hubiese internado”, defendió.

“Yo no lo podría lapidar para nada. Lamento que TVN se pierda a Mauricio Pinilla, porque tampoco es que tengan muchas figuras, como para perderse a una tan buena como esa”, finalizó.

