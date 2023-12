La contundente respuesta de Luis Mateucci a dichos de Angélica Sepúlveda en Tierra Brava: “Encuentro muy cara de raj…”

En un reciente episodio de Tierra Brava, Angélica Sepúlveda arremetió contra Luis Mateucci, acusándolo de aprovecharse de su relación con Alexandra “Chama” Méndez para ganar pantalla, calificándolo de “maricón”.

“A mí me puedo caer muy mal la ‘Chama’, pero algo así no se le hace a una mujer, jamás. Aprovecharte de una mujer, no (...) El hueón entró acá, se agarró a la ‘Chama’ para tener pantalla, entró la Daniela y no le dijo nada”, fue parte de lo que declaró Angélica en una conversación con Junior Playboy. “Eso es ser un maricón. No tener los pantalones”, sostuvo luego la “fierecilla”.

[ LEE MÁS: “Lo voy a hundir por lo que le hizo a la Chama”: Angélica Sepúlveda reveló que busca ‘vengarse’ de Luis Mateucci ]

Recordemos que el trasandino mantuvo algo más que una amistad con la venezolana durante los primeros dos meses de reality, sin embargo, esta relación cambió definitivamente con el ingreso de Daniela Aránguiz.

Con la llegada de la “cara de cuica”, el argentino se olvidó de su amiga Chama y sin darle explicaciones, comenzó a vivir su amor de cuentos con la ex de Jorge Valdivia.

La réplica de Mateucci

Tras enterarse de los comentarios de Angélica, Mateucci no dudó en responder en el programa “Sígueme” de TV+, según consignó La Cuarta.

“Encuentro muy cara de raja que me diga a mí que soy un ma… porque no le estoy diciendo nada a la Chama porque no era mi pareja. Entonces sí claramente le debo un respeto y una explicación, pero no es mi pareja ni mi novia ni polola ni nada”, expresó Mateucci en un audio revelado en el espacio.

Además, el argentino no se contuvo al referirse a la pareja de Angélica, Gürsel Saglam, señalando: “Y que su marido de ahora, creo o no sé, el turco este estuvo 40 años casado con una mujer con hijos y todo y la dejen por videollamada”.

“Entonces a mi no me hables de boludeces. Son todas buenas para hablar pero por qué no se miran un poquito para adentro”, concluyó el trasandino.

La panelista del programa explicó que Angélica había compartido la historia de su novio con Mateucci durante el encierro. Cabe destacar que, tras renunciar a Tierra Brava, la participante anunció que se casará con su actual pareja, Gürsel Saglam.

[ LEE TAMBIÉN: Y se casa con el galán turco: Angélica Sepúlveda deja a todos helados con anuncio de su matrimonio ]