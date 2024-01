“Él no se merece que yo le hable”: Chama no se aguantó más en Tierra Brava y ninguneo a Luis Mateucci

Alexandra “Chama” Méndez dio nuevas muestras que acabó su relación con Luis Mateucci en el encierro de “Tierra Brava” luego de confirmarle a Botota Fox, en un adelanto del próximo episodio del programa de telerrealidad, que el argentino es un simple “hue*** reality”, y que no necesita “ni de su fama ni de nada” de él.

La revelación de la venezolana llegará en el siguiente capítulo del espacio de Canal 13 durante una íntima conversación con la transformista, a quien le asegurará que tras los constantes ninguneos del argentino a la relación que ambos tuvieron antes del ingreso de Daniela Aránguiz, le dará un definitivo corte a Mateucci.

Antes que él (Luis Mateucci), vienen unos hue*** más top de Europa. Futbolistas top y más, son mis amigos. — Alexandra "Chama" Méndez

El ninguneo de Chama a Mateucci en “Tierra Brava”

“Él no se merece que yo le hable. Porque después de que me hizo a mí ahí, me ocupo de mis amigas acá más que de él”, avisó Alexandra, quien se juramentó a darle un punto final a su relación con el transandino.

“Eso es lo que va a suceder. Porque yo no voy a ser la hue*** arrastrada”, agregó Chama, a esas alturas, ya indignada por los constantes desaires de Luis con ella.

“¿Quién es él? Un hue*** reality. Antes que él, vienen unos hue*** más top de Europa. Futbolistas, top y más, son mis amigos”, prosiguió.

“No necesito de ese hue***. Ni de su fama ni de nada. Y menos después de lo mal que me dejó aquí. Mis amigos van a ver eso y me van a decir: ‘¿Qué hiciste?’”, concluyó.

