Cesarito contará su verdad sobre Luis Pinto y Felipe Avello: además abrirá botón para ayudar económicamente al modelo

Felipe Avello subió un video ofreciendo disculpas. Hasta eso provocó el documental que lanzó el youtuber Cesarito, con la historia de Luis Pinto, quien protagonizó junto al comediante varios episodios de humor en el stand up.

En su espacio CríticasQLS, mostró las declaraciones del protagonista de varios gags del humorista, luego de que se saltara a la fama con un reportaje emitido por Mega sobre el modelaje.

En el documental, Pinto recordó su trabajo con Avello. “Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas, se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, explicó.

“Lo mostró en un show, yo le dije no muestres. Gracias a mí él está donde está ahora, él está haciendo stand up comedy por mí”, aseguró Pinto.

En el trabajo audiovisual, cuenta su experiencia con la lucha contra el cáncer, en la que ha pasado difíciles momentos económicos, que a su juicio, tras el episodio de su desnudo, se complicaron más.

El repaso de Cesarito

Este miércoles a las 22.00 horas, César Huispe, más conocido como Cesarito hará un live, en donde se referirá a toda esta polémica.

“Bueno, como ya se habrán enterado #girotransversal ha sido un exito. Casi 500.000 visualizaciones en 3 días asi que muchas gracias a todos quienes han visto, compartido y comentado mi primera incursión como “documentalista”. Si quieren saber como y porque nació este proyecto, hoy 3 de Enero a las 22.00 en el live de Enero por el canal principal les contaré eso y más, asi como también c, anunció en su cuenta de Instagram.

Además, anunció que “si quieren apoyar monetariamente a @luis_pintooficial habrá un botón de donaciones para que pueda (si quiere) apoyarlo. También dejaré ese enlace en las historias y en la descripcion del video a partir de ahora”.

Esto debido a que Pinto padece de cáncer al colon y al mismo Avello le pidió ayuda monetaria, para costear el tratamiento.