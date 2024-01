“Hay un machismo aquí”: Natalia Valdebenito criticó sin filtro las disculpas de Felipe Avello a Luis Pinto

La comediante Natalia Valdebenito habló de las disculpas que Felipe Avello le dio Luis Pinto, luego de que este lo acusara de haberlo denigrado en un show de comedia, al ocupar imágenes de él desnudo para burlarse.

En concreto la comediante no le creyó ni una cosa al ‘Pececillo’ y criticó fuertemente la forma que utilizó para tratar de salir del paso ante la polémica que se dio a conocer a inicios de esta semana.

“Todos los comediantes hemos aprendido que el humor no es contra de las personas, y digo en contra porque se reían de una persona obviamente, era bullying total”, partió comentando Valdebenito en su programa radial.

“Pueden quedarse con el comediante que quieran y todo bien, pero lo que no me gusta es que lo justifiquen”, agregó.

“‘Ay no, es que era eso’. O sea perdón, para mí ayer fue ver a Felipe con la misma mantita que se ponía a decir: ‘Soy un pobre comediante que antes hacía chistes de mierda y ahora entendió que no tenía que ofender a la gente’. O sea, si no te gusta, no lo hagas”, lanzó sin filtro Natalia, según consignó Cooperativa.

“A lo que voy con el público es que no se pueden justificar estos actos. Entenderlos sí, comprender el paso del tiempo, sí. Creer que el tipo cambió, sí. Por supuesto que sí, si es un gran comediante y nadie le quita eso ¿Pero justificar?”, lanzó.

De hecho, terminó diciendo que “hay un machismo aquí. Si una mujer hace lo mismo que ha hecho, que hizo y dijo Felipe Avello, jamás sería defendida como ha sido defendido él”.

