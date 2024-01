Pincoya y Francisco disfrutaron de prendido carrete: Bailaron al ritmo de la canción “Team Lulo”

Jennifer Galvarini, la ex participante de Gran Hermano Chile, compartió una historia junto a Francisco Arenas, el ex “Papá Lulo” y participante del mismo programa. La publicación dejó ver un animado “carrete” en el que la presencia de Arenas no pasó desapercibida, incluso después del final del reality.

La historia compartida por Galvarini reveló una gran fiesta que disfrutó con sus cercanos, destacando la participación especial de”Panchito”, su amigo más cercano dentro de la casa de Gran Hermano. Así, ambos dejaron en evidencia que la relación entre ambos se ha sostenido aún más allá de las cámaras.

Lo más llamativo de la velada fue el entusiasta baile de Jennifer y Francisco al ritmo de la canción viral inspirada en la “Familia Lulo”. Recordaron con alegría y nostalgia los divertidos momentos que compartieron dentro de Gran Hermano Chile, haciendo eco de las inolvidables frases de Pincoya, la participante chilota; “¡Cierto, cierto!” y “¡Agú, agú!” resonaron en la pista de baile.

Recordemos que la Pincoya junto a Francisco y Cony conformaban el popular grupo llamado “Los Lulos” y “La Resistencia”, sin embargo, hubo un fuerte distanciamiento con la bailarina aún estando en el reality, y tras el final del programa no ha habido un reencuentro con Capelli.

Si bien en los registros no se reveló el motivo de la celebración, la presencia de “Panchito” sugiere que se trató de una reunión especial.